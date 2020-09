Pure Effizienz: Denkingen deklassiert Zimmern-Zweite

Was war denn da in Denkingen los? Diese Frage werden sich einige Fuballbegeisterte aus der Region gestellt haben, die am Sonntag nicht bei der Bezirksliga-Partie des FSV Denkingen gegen die Landesliga-Reserve des SV Zimmern vor Ort waren. Zweistellige Gegentor-Bilanzen in einem Spiel sind in der Bezirksliga jedenfalls nicht an der Tagesordnung.

Mit sage und schreibe 12:0 (5:0) wurde der SV Zimmern II am Sonntag wieder nach Hause geschickt. Der FSV Denkingen um Spielertrainer Marc Marquart in der Innenverteidigung startete optimal in die Partie. „Nach den ersten drei Aktionen haben wir 3:0 geführt“, bilanziert Marquart die ersten knapp 30 Minuten. Effiziennz – so könnte man es auch ausdrücken. Denkingen knüpfte an die vorherigen Auftritte an, während der SV Zimmern II ein Debakel erlebte.

Die sauber ausgespielten Aktionen nutze der Gastgeber zu insgesamt zwölf Treffern zwischen der achten und 87. Spielminute aus, besserte sein Punktekonto damit auf zehn und sein Torverhältnis auf 23:8 auf – und das nach fünf Spieltagen als Liga-Neuling. Timo Klumpp per Sechserpack, Jonas und Lukas Dressler per Doppelpack sowie Andreas Dressler und Johannes Hesse mit jeweils einem Tor waren die Torschützen. „Ich bin mega zufrieden. Wir sind richtig angekommen in der Bezirksliga“, fasst Marquart den Start seines Teams zusammen. Als FSV-Höhepunkt dieser Spielzeit geht das vergangene Heimspiel auf jeden Fall ein. Auch eine Revanche gelang dem FSV damit: Im Oktober vergangenen Jahres setzte sich die SVZ-Zweite im Bezirkspokal-Achtelfinale in Denkingen 5:0 durch, nachdem die Gastgeber über weite Strecken gut mithalten konnten.