Projektchor begeistert mit Popsongs

In einer beeindruckenden Gemeinschaftsleistung hat der Projektchor Aldingen unter Leitung von Monika Kohler aus Schura am Sonntagabend ein Konzert mit dem Titel „Winterklänge 2019“ gegeben.

Der Projektchor ist aus dem Gesangverein „Frohsinn“ Aldingen entstanden, der letztes Jahr im November sein 175-jähriges Jubiläum feierte. Die Kirche war mit zirka 300 Personen voll besetzt. Sie wurde passend zu den jeweiligen Liedern immer wieder in verschiedene Lichter (mal blau, rosa oder rötlich) eingetaucht. Das wirkte zusammen mit den vielen brennenden Kerzen sehr stimmungsvoll.

Nach der Begrüßung kam der Einzug: Die Sänger kamen von hinten nach vorne mit dem Lied „Gladiator: The Battle“ als Arrangement von Monika Kohler. Danach standen die Sänger an ihrem Platz vor dem Chorraum und sangen die Lieder „I See Fire“ , „Let the River Run“ als Arrangement von Mac Huff. „Irgendwo tief in mir“, „Lean on me“ sowie „Make You Feel My Love“, ebenfalls im Arrangement von Monika Kohler.

Die Besucher sangen teilweise sogar mit, was ausdrücklich in der Begrüßung erwähnt wurde.

Die Jagdhornbläsergruppe aus Spaichingen wartete im Chorraum auf ihren großen Auftritt. Nun waren sie an der Reihe. Die „Hubertusmesse“, „Kyrie“ , „Gloria“, „Sanctus“ und „Benediktus“ wurden andächtig vorgespielt.

Danach ging es weiter mit den Sängerinnen, die „Sister Act“ im Arrangement von Mac Huff und „Der ewige Kreis“ im Arrangement von Monika Kohler begeistert vorsangen. Danach ging es weiter mit „Happy Together“, sowie „Weiße Fahnen“ und „Sound of Silence“ als Arrangement von Monika Kohler.

Später waren die Jagdhornbläser unter Josef Mahlinger mit der „Andacht“, „Auf Wiedersehen“ und dem „Hubertus Marsch“ zu Ehren des Patrons der Jäger wieder an der Reihe.

Danach kamen die Sängerinnen, zuerst hinten singend und dann nach vorne gehend, mit dem Lied „Leise rieselt der Schnee“. Danach folgten mit dem Gesamtchor die Lieder „ Du bist das Licht“, „Winter Wonderland“ sowie „Let it Snow“, arrangiert von der Dirigentin. Die Darbietungen des Projektchores übernahm die Combo um Jens Kraper (Cajon) und Patrick Gamer (Gitarre), die instrumentale Begleitung, verstärkt durch Sabrina Latus am Klavier.

Nach dem Danke mit einem Blumenstrauß und Pralinen an die beiden Dirigenten Monika Kohler und Josef Mahlinger wurden nach den Dankesworten des Vorsitzenden die Zugaben gesungen. Mit diesen Liedern überbrachten die Sänger die Glückwünsche zu Weihnachten und dem neuen Jahr.

Tosender Beifall beschloss den Konzertabend. Der Eintritt war frei – es wurde um Spenden für den Projektchor gebeten. Danach ging es im angrenzenden Vereinshaus „alte Schule“ weiter mit Glühwein und Punsch und einem lodernden Feuer draußen. Ein schöner stimmungsvoller zweiter Advent ging schnell zu Ende.