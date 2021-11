Projektchor Aldingen stellt Proben ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ruhig ist es geworden um den Projektchor Aldingen. Im September traf sich nach der Sommerpause eine etwas dezimierte, aber nicht weniger motivierte Gruppe zur regelmäßigen Probe am Montagabend, um unter anderem einige weihnachtliche Lieder einzustudieren. Groß war die Hoffnung, dass man sich zum Ende des Jahres in lockerem Rahmen nochmals in der Gemeinde präsentieren könnte. Doch nachdem auch der Chor von positiv getesteten Mitsänger*innen nicht verschont geblieben ist und die Infektionszahlen insgesamt explodierten, mussten schweren Herzens alle Planungen verworfen werden. Der Vorstand ließ Vorsicht walten und stellte die Proben für dieses Jahr komplett ein.

Sicher war das vergangene Jahr kein einfaches für all diejenigen, die ein Orchester oder einen Chor leiten. Sinnvoll zu planen war fast unmöglich. Umso höher ist es anzuerkennen, dass diese, wie auch alle anderen Verantwortlichen in den Vereinen es immer wieder schafften, alternative Angebote für die Mitglieder zu kreieren und so die Motivation und die Freude am Hobby hochzuhalten.

Für den Projektchor heißt es jetzt Ärmel hochkrempeln und voller Vorfreude in die Planungen für 2022 einzusteigen. Sollte es die Situation zulassen, wird Ende Februar mit neuem Programm wieder durchgestartet. Vielleicht finden sich dann ja neben den treuen Sängern und Sängerinnen auch weitere Neugierige, die Freude am Singen haben und bisher nur noch nicht den Mut gefunden haben, dies auch im Chor zu versuchen.