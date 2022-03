Projektchor Aldingen startet wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Sängerinnen und Sänger wissen es ja schon lange, die Wissenschaft bestätigt es: Singen macht gute Laune und steigert das allgemeine Wohlbefinden. Nach langer Abstinenz hat das Stillhalten ein Ende und ab Montag, 21. März, 20.00 Uhr ist es wieder so weit, der Projektchor startet mit den wöchentlichen Proben im Vereinsraum „Alte Schule“, Kirchplatz 2, in Aldingen.

Selbstverständlich gilt es weiterhin, vorsichtig zu sein und die aktuell geltenden Corona-Bestimmungen einzuhalten. Doch dass dies geht, hat bereits eine kleine Probesequenz im Herbst letzten Jahres gezeigt.

Der Projektchor hat bereits konkrete Pläne für das laufende Jahr. So ist am Sonntag, den 7. Mai ein Fest geplant, auf dem alle Anwesenden die Freude am Singen mit dem Chor teilen können. Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Sollte die Situation zum Ende des Jahres es dann zulassen, werden sich die Sängerinnen und Sänger am 19. November im Rahmen des doch liebgewonnenen Konzertes in der Erich-Fischer-Halle stimmlich präsentieren.

Möchten auch Sie die trüben Zeiten ein wenig hinter sich lassen und haben Lust, es einmal mit Chorgesang zu versuchen? Wir freuen uns über neue Gesichter und appellieren insbesondere an die männlichen Gesangstalente, es einfach einmal zu probieren. Wir nehmen das Singen ernst, vergessen dabei aber auch nie den Spaß in der Gemeinschaft. Bei Fragen vorab einfach unter der Mailadresse projektchor-aldingen@web.de melden.