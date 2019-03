„Pro Balgheim“ stellt seine Kandidaten vor

Die Wählervereinigung „PRO Balgheim“ hat in einer Anhängerversammlung vier Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai aufgestellt.

Die Kandidaten, die auf der Liste von „Pro Balgheim“ antreten, sind: Diana Lange, Dipl. Bibliothekarin (FH), Manuel Hammer, Projektleiter, Michael Lehnardt, Werkzeugmachermeister, und der amtierende Gemeinderat Timo Dreher, Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH). Diana Lange und Timo Dreher haben bereits 2014 kandidiert. Damals konnte nur Dreher einen Sitz gewinnen.

„Fünf Jahre im Gemeinderat verändern natürlich auch die Sichtweise auf verschiedene Dinge in der Gemeinde und lassen einen auch sehr viel lernen“, sagt Timo Dreher. Für die nächsten fünf Jahre, so Dreher, stehen in der Gemeinde wieder größere Ereignisse an. Darunter die Bürgermeisterwahl und auch das weitere Vorgehen bei der Umgehungsstraße.

„Der erste Haushalt in der neuen Form wurde ja auch bereits verabschiedet. Also der Übergang von Kameralistik zu Doppik vollzogen“, so Dreher. „Hier wird man erst während der Legislaturperiode sehen, welche Auswirkungen das auf die Arbeit des Gemeinderats haben wird.“ Momentan seien es die Verwaltungen, die die Mehrarbeit tragen müssen.

Auf Bilder haben die Kandidaten für „Pro Balgheim“ bei ihrer Nominierungsversammlung bewusst verzichtet.