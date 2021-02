Prim-Ursprung sprudelt wieder

Endlich, nach fast zwei Jahren währendem ausgetrocknetem Bachbett, kann man aufgrund der Schneeschmelze und des Regens der vergangenen Tage, wieder etwas vom Ursprung der Prim beobachten. „Es handelt sich hier wohl um einen sogenannten Karstbach“, schreibt Karl-Heinz Rieger aus Balgheim, der das nebenstehende Foto gemacht hat, „das heißt die Fließmenge an Wasser hängt von mehreren Faktoren ab wie zum Beispiel Grundwasserstand während langer Trockenperioden. Überschuss von Quellen, Schnee- und Regenmengen oder durchlässige Bodenbeschaffenheit bzw. Sickerstellen. Momentan aber fließt Wasser in beachtlichen Mengen Richtung Balgheim, was natürlich jeden Wanderer oder Spaziergänger erfreut.“