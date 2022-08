Premiere des „Kleinen Prinzen“ in der Gemeinschaftsschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Juli fand die Premiere des Stücks „Der Kleine Prinz“ von Saint-Exupery (Umsetzung: Holger Gottschalk) statt. Unter der Leitung von Herrn von Eckardstein, Frau Glunk und Frau Faitsch führte die Theater-AG der Gemeinschaftsschule Aldingen zum ersten Mal ein echtes Theaterstück auf.

In der voll besetzten Aixheimer Turn- und Festhalle konnten sich Eltern, Angehörige, Lehrer und Interessierte das fantastisch aufgeführte Stück ansehen. Sowohl das Bühnenbild, die Effekte, die Musik und auch die Kostüme wirkten professionell und brachten so die Glanzleistung unserer jungen Akteure voll zur Geltung. Die Zuschauer durften sich an einem perfekt einstudierten Stück erfreuen, bei dem alles passte.

Am Abend darauf wurde das Stück noch einmal mit wechselnder Besetzung gespielt, sodass viele Kinder und Jugendliche die Chance erleben durften, wie sie die Zuschauer mit ihrer Kunst begeistern konnten und ihren verdienten Beifall bekamen. Zum Gelingen des Stücks trugen nicht nur unzählige Helfer hinter der Bühne oder an der Technik bei, sondern auch Bildungspartner und Sponsoren wie zum Beispiel die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, die die Aufführung finanziell unterstützten.