Porsche hat nur noch Schrottwert

Für die Wetterverhältnisse deutlich zu schnell ist ein Porsche-Fahrer am Montagnachmittag auf der B 27 bei der Autobahnanschlussstelle Villingen-Schwenningen gewesen. Der 38 Jahre alte Fahrer geriet auf Höhe des Gewerbegebiets Mittelhardt wegen fehlender Haftung seiner Reifen mit seinem Wagen ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Der Sportwagen durchbrach eine Leitplanke und schleuderte eine Böschung hinunter. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Am Porsche Carrera entstand allerdings Totalschaden, den die Polizei auf 100 000 Euro schätzt. Da die Gefahr bestand, dass Betriebsstoffe auslaufen, musste die Feuerwehr Deißlingen alarmiert werden. Diese rückte mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften an.

