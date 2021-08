Nach mysteriösem Todesfall verhaftet Polizei 29-Jährigen

Beamte der Kriminalpolizeidirektion Rottweil haben am Donnerstag vergangener Woche einen 29 Jahre alten Wohnsitzlosen festgenommen, der im Verdacht steht, Anfang August einem 33-Jährigen unter Gewalteinwirkung das Handy geraubt zu haben. Das berichtet am Dienstag die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Der 33-jährige Verletzte war aufgrund der Schwere der zugefügten Verletzungen am 16. August in einer Klinik verstorben.

Opfer leugnet Gewalttat

Das 33-jährige Opfer der Tat, das ebenfalls keinen festen Wohnsitz hatte, war am 6. August nach Hinweisen von Anwohnern im Stadtgraben mit Kopfverletzungen, Hämatomen und Schürfwunden aufgefunden und vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert worden. Er gab damals gegenüber der Polizei an, sich die Verletzungen bei einem Sturz zugezogen zu haben. Der Grund sei sein alkoholisierter Zustand gewesen. Eine Gewalttat verneinte er.

Trotz ärztlichen Behandlungen in mehreren Kliniken verschlechterte sich der Zustand des Mannes in den darauffolgenden Tagen zusehends, bis er letztendlich an den Folgen seiner schweren Kopfverletzung verstarb. Die Obduktion des Leichnams ergab Anzeichen auf eine vorangegangene äußerliche Gewalteinwirkung, die letztendlich zum Tod des 33-Jährigen geführt hat.

Die eingeleiteten Ermittlungen der Polizei ergaben bald Zweifel an den Angaben zur Herkunft seiner Verletzungen. Es lagen Hinweise auf ein vorangegangenes Raubdelikt vor, bei dem der jetzt festgenommene 29-Jährige das Mobiltelefon des Verletzten unter Gewaltanwendung an sich genommen hatte, so die Pressemitteilung.

Polizei findet Handy

Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Umstand, dass das Mobiltelefon des 33-Jährigen bei ihm aufgefunden wurde, erhärteten den Verdacht gegen ihn, weshalb die Staatsanwaltschaft Rottweil beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den bereits polizeilich bekannten Mann erwirkte. Der 29-Jährige, der sich zu dem Delikt nicht äußert und einen Verteidiger eingeschaltet hat, wurde am vergangenen Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Haft

Dieser ordnete Untersuchungshaft an, worauf der Verdächtige in eine Haftanstalt eingewiesen wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil in dem Fall dauern noch an.

Dieser Artikel erschien zuerst im Schwarzwälder Boten.