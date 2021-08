Polizei sucht Zeugen zu Unfall

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall vom Samstagabend an der Einmündung der B27 auf die B14. Ein 33-jähriger Fiat-Fahrer wollte gegen 22.08 Uhr von Deißlingen kommend auf die B14 in Richtung Zimmern auffahren und befuhr dabei im Baustellenbereich die rechte Fahrspur, die eigentlich zur Auffahrt in Richtung Tuttlingen dient.

Ohne auf den Mini eines 66-Jährigen zu achten, der auf der B14 von Zimmern kommend in Richtung Tuttlingen unterwegs war, überfuhr der Fiat-Fahrer eine durchgezogene Linie und bog nach links auf die B14 ein und kollidierte dabei mit dem Mini des 66-jährigen Fahrers.

Der 33-Jährige vermeintliche Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt.

Er wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Klinikum eingeliefert.

Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 15000 Euro.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741/ 477-0 erbeten.