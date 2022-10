Polizei sucht rothaarigen Jungen mit Sommersprossen

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16 Uhr, eine zwischen Kirche und Spielplatz aufgestellte Straßenlaterne in der Kirchstraße absichtlich beschädigt. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte riss die Laterne mit roher Gewalt aus der Verankerung und richtete so mehrere hundert Euro Sachschaden an. Möglicherweise wurde die Tat von einem Jugendlichen begangen, der sich des Öfteren in dem genannten Bereich aufgehalten haben soll. Der Jugendliche soll rote Haare und Sommersprossen haben und vorwiegend mit einer Art Militärjacke (Camouflage-Jacke) bekleidet sein. Hinweise zu der Tat und dem beschriebenen Jugendlichen nimmt die Polizei Spaichingen, Teleon 07424/931 80, entgegen.