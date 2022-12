Polizei findet weibliche Leiche auf Rottweiler Grundstück

Nach einer bei der Polizei am vergangenen Sonntagnachmittag eingegangenen Anzeige, wonach eine 57-jährige Frau aus Rottweil von ihren Arbeitskolleginnen vermisst wird, hat die Kriminalpolizei Rottweil die Ermittlungen aufgenommen.

Dabei wurde am Donnerstag auf einem Privatgrundstück in Rottweil ein weiblicher Leichnam aufgefunden. Zur Frage, ob es sich um die vermisste 57-jährige Frau handelt und zu den Todesumständen dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen derzeit an.