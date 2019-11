Auf der Landstraße zwischen Trossingen und Aldingen ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Zusammenstoß von insgesamt vier Autos wurde ein 20-Jähriger schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Nach dem vermeintlichen Unfallverursacher, der sich vom Unfallort entfernt hat, wird nun mit Hubschraubern und Hunden gesucht.

Der vermutliche Unfallverursacher war in einem weißen Audi aus Richtung Trossingen gekommen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Fahrzeug des 20-Jährigen, der aus Aldingen kam, zusammenstieß. Nach dem Crash ist der Audi-Fahrer – eventuell unter Schock – in Richtung eines nahen Waldes geflohen. Er wird jetzt gesucht. Die Straße ist noch gesperrt, die Ermittlungen dauern an.