Platzsanierung ermöglicht längere Tennis-Saison

Der Tennisclub (TC) Balgheim hat die Sanierung seines vereinseigenen Tennisplatzes vollendet. Die Sanierung der fast vierzig Jahre alten Sandplätze zu einem modernen Allwetter-System mit Keramiksand sei erfolgreich abgeschlossen, teilt der Verein mit.

Die Abwicklung, Kosten und Dauer der Maßnahme sei wie geplant verlaufen und wurde von der ausführenden Firma eingehalten.

Durch die pflegeleichte Allwetterplätze könne die Saison beim TCB jetzt erheblich verlängert werden. Es erfolgt keine Einwinterung mehr, da die Plätze fast das ganze Jahr bespielbar sind.

Nach den ersten ausgetragenen Matches auf dem neuen Belag seien die Spieler begeistert gewesen, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Damit beginnt beim TCB eine neue Ära. Der Verein blickt optimistisch in die Zukunft, auch in Hinblick auf die in letzter Zeit steigende Mitgliederzahlen.“