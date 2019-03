Platznot in der Bücherei hat endlich ein Ende

Die Aldinger Gemeindebücherei öffnet an ihrem neuen Standort an der Hauptstraße 4 am Samstag, 30. März, mit einem Tag der offenen Tür von 10 bis 17 Uhr. Hinter den Mitarbeiterinnen liegen viele Wochen voller Arbeit, um den Umzug vom zu eng gewordenen Stammsitz Im Brühl 26 zu stemmen. Ein Riesenaufwand ist es vor allem, insgesamt 15700 Medien zu konvertieren.

„Boah – die Toiletten sind ja voll cool hier. Und die Küche hat eine Spülmaschine!“ Die Mitarbeiterinnen der Bücherei, Ute Furiak, Edith Bacher und Kerstin Vetere, sind restlos begeistert, als sie zum ersten Mal die neuen Räumlichkeiten in Augenschein nehmen. Die bieten, was bisher fehlte: Platz in Hülle und Fülle. Etwa für die Präsentation von DVDs und CDs, um nur ein Beispiel zu nennen.

Von vielen Büchern getrennt

„Wir hatten bisher nicht genug Platz, um alles zu zeigen – nun können wir diese Medien komplett präsentieren“, freut sich Büchereileiterin Margarete Barth-Specht. Und auch über die Lage des neuen Standorts. „Bisher war die Bücherei abgelegen, jetzt sind wir total zentral.“ 450 Quadratmeter Fläche hat die neue Bücherei auf zwei Etagen, die neben einer Treppe ein Aufzug verbindet – bei der alten waren es, ohne Veranstaltungsraum, 102.

Auf denen stauten sich in den vergangenen Wochen die Umzugskisten, die Bauhof-Mitarbeiter an die Hauptstraße beförderten. Obwohl längst nicht alle Bücher die Reise antraten. „Wir trennen uns von vielem“, sagt Barth-Specht. „Es war eine Super-Gelegenheit, rauszuwerfen, was Risse oder Flecken hatte.“ Geplant sei ein Bücherflohmarkt am alten Standort auf Spendenbasis.

Ute Furiak versieht die vorhandenen Medien mit Transponder-Etiketten. (Foto: Michael Hochheuser)

Der Platz war in den rund 40 Jahren „ohne grundlegende Sanierung“, in denen die Bücherei in dem Gebäude Im Brühl untergebracht war, zum Hauptproblem geworden. „Die Aufenthaltsqualität war eingeschränkt“, findet Ute Furiak es „schade, dass es keine Tische gab, an die sich die Kunden hätten setzen können“.

Und dann die steile Treppe hinauf in den ersten Stock: „Ganze Bevölkerungsgruppen konnten deshalb nicht kommen“, beschreibt Barth-Specht das Dilemma. Mütter mit Kinderwagen, Menschen mit Rollator oder Gehhilfen, Rollstuhlfahrer – „sie mussten etwa nach Denkingen ausweichen“. Kein Zustand, und nun endlich beendet.

Dafür nehmen die Mitarbeiterinnen den Mehraufwand der vergangenen Wochen in Kauf: Denn das zeitaufwendigste am Umzug sind die Vorarbeiten für das neue Identifikations- und Datenerfassungssystem auf Basis von Radiofrequenzen, mit dem durch Stapelverbuchungen effizienter gearbeitet werden soll. Kernstück der neuen Bücherei soll der Selbstverbucher werden, an dem Kunden Medien selbst ausleihen oder zurückbuchen können.

„Frei werdende Arbeitszeit kann so in Beratung und Veranstaltungsarbeit investiert werden“, plant Barth-Specht. Das neue System diene zudem der Diebstahlsicherung: Mittels Gates, die am Eingang angebracht werden, werde „alles erfasst, was nicht korrekt verbucht wurde“.

Um das neue System nutzen zu können, müssen alle Medien mit einem Transponder-Etikett versehen werden, auf dem die Mediendaten gespeichert sind. Die Mitarbeiterinnen mussten dazu vor dem Verpacken in die Umzugboxen jedes Buch oder Spiel, jede Zeitschrift oder DVD in die Hand nehmen und mit dem Transponder versehen, bevor es in die neue Software eingelesen werden kann.

Was passiert mit dem alten Gebäude?

„Dran bleiben, dann geht das schon“, erledigt Edith Bacher geduldig die immer gleichen Handgriffe – kein Zuckerschlecken bei 12 600 Printmedien, 2840 DVDs und CDs und 260 Spielen. Und so viel Arbeit, dass sie am neuen Standort noch abgeschlossen werden muss. „Aber wir sind im Kosten- und Zeitrahmen“, sagt Barth-Specht.

Noch nicht geklärt sei, was mit dem bisherigen Gebäude geschehe, das der Gemeinde Aldingen gehöre. „Für eine öffentliche Einrichtung kann man es nicht mehr nutzen“, verweist die Büchereileiterin mit Blick auf zum Beispiel die „alten Leitungen“ darauf, dass „man ganz viel machen müsste“.

Geschehen ist dies seit Herbst im neuen Domizil: Früher war in dem Gebäude ein Elektrogeschäft; nachdem laut Barth-Specht der Inhaber verstorben sei, habe es leer gestanden. „Bis auf die Decke“ ist nahezu alles neu, nur wenige Möbel und Regale wurden mitgenommen. 75 000 Euro hätten seitens der Gemeinde für neue Regale und zahlreiche Sitzmöbel zur Verfügung gestanden. „Die Regale sollten hell und luftig sein – und nicht zu hoch.“ So messen die neuen Regale für Kinderbücher 1.55 Meter.

Diverse Sitzecken laden zur gemütlichen Lektüre ein zwecks Auswahl der richtigen Bücher. Im Budget drin waren auch zusätzliche Neuanschaffungen wie Bücher für junge Erwachsene. „Ich gehe davon aus, dass mehr Aldinger kommen“, sagt Barth-Specht. „Bei 30 Prozent mehr bin ich zufrieden.“ 2018 habe die Gemeindebücherei 9800 Ausleihen verzeichnet von 600 Nutzern. „Wenn wir künftig 800 Nutzer hätten, wäre ich zufrieden.“ Bisher liege das Jahresbudget für neue Medien bei 10 000 Euro. „Ich hoffe, dass bei mehr Nutzern auch das Budget entsprechend steigt.“

Hinzunehmen würde Barth-Specht gerne Filmstreaming. In Planung sei über die Aldinger Kindergärten ein Bibliothek-Führerschein für Kinder. Und Onilo, digitale Kinderbücher, soll künftig zum Angebot gehören. „Das konnten wir bisher nicht anbieten.“