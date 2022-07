Pfarrer Matthias Adt kommt zum Kirchenjubiläum

Ein Vortrag, ein Jubiläumsgottesdienst, ein gemeinsames Essen im Festzelt und ein Konzert – so könnte man das 300-jährige Kirchenjubiläum der Evangelischen Kirchengemeinde Aldingen in wenigen Worten beschreiben. Eingeläutet werden die Festivitäten laut der Kirchengemeinde mit einem Vortrag am Freitag, 8. Juli, um 19.40 Uhr in der Kirche. Dabei nehme Museumsleiter Roland Heinisch nicht nur die Baugeschichte in den Blick, auch die Alltagsreligiösität der Aldinger und das Wirken ihrer Pfarrer werden eine Rolle spielen.

Musikalisch umrahmt werde der Festvortrag von einer Instrumentalistengruppe um Conny Bossert mit Flöten, Cello und Klavier. Am Sonntag, 10. Juli, beginnt um 10 Uhr der Jubiläumsgottesdienst. Dazu komme ein besonderer Gast: Der beliebte Pfarrer Matthias Adt, der von 1993 bis 2007 in Aldingen wirkte, werde in seine alte Heimat zurückkehren und die Festpredigt halten. Musikalisch bereichert wird der Gottesdienst dabei durch den Kirchen- und Posaunenchor.

Im Anschluss an den Gottesdienst und einem Grußwort von Bürgermeister Ralf Fahrländer, geht es weiter mit einem Mittagessen im Festzelt. Auch an die Kinder sei gedacht: Ihnen werde unter der Leitung von Ina Wolfsberger nicht nur eine Mahlzeit, sondern auch eine Kirchenführung für Kinder angeboten.

Zum Abschluss des Jubiläums geben um 17 Uhr dreißig Musikstudierende aus Trossingen ein Konzert in der Kirche. Mit dem halbstündigen Konzert und dem bekannten Gloria von Vivaldi wird das Jubiläum ausklingen. Vorerst, denn voraussichtlich für den Herbst sei eine Sonderausstellung zur Historie der Kirche im Aldinger Museum geplant.