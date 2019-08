Peter Placht wird Zweiter in der Tageswertung

Am Mittwoch sind bange Blicke gen Himmel gegangen, ob die Segelflugzeuge auf dem Klippeneck überhaupt starten können. Letztlich konnten sie zu Aufgaben zwischen 173 und 230 Kilometern starten. Peter Placht (FGL Leibertingen) in der Clubklasse schaffte in der Tageswertung einen zweiten Platz. Blum & Schütz (Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar) wurden Tagesbeste in der Offenen Klasse.

Tageswertung Clubklasse: Rottweil - Löffingen Bahnhof - Altensteig Kirche - Klippeneck/Hummelsberg Aufgabengröße: 173 Kilometer. 1. Alrik Dargel (Akaflieg Dresden) 559 Punkte, 2. Peter Placht (FGL Leibertingen) 458 Pkt, 3. Fabian Jung (Akaflieg Dresden) 456 Pkt, 6. Adrian Tschui (LSV Blumberg) 349 Pkt. Gesamtwertung Clubklasse: 1. Adrian Tschui 1.829 (LSV Blumberg) 1.829 Punkte, 2.Alrik Dargel (Akaflieg Dresden) 1.744 Pkt, 3. Guido Halter /SG Säntis/Schweiz) 1.730 Pkt. 6. Gunter Holder (Aero Club Klippeneck) 1.705Pkt. Tageswertung 15 Meter Klasse: Klippeneck - Kirnbergsee - Oberreichenbach - Klippeneck /Hummelsberg. Aufgabengröße: 197 Kilometer. 1. Christoph S. Ackermann (SG Freiburg) 573 Punkte, 2. Stefan Göldner (LSV Beilngries) 501 Pkt. 3. Winfried Schulz (LSV Dinslaken) 487 Pkt. Gesamtwertung 15 Meter Klasse: 1. Dirk Ströbl (FLG Blaubeuren) 1.941 Punkte, 2. Philipp Soell (FLG Blaubeuren) 1.879 Pkt, 3. Wouter van Essen (FSV Nürtingen) 1.817 Pkt. Tageswertung 18 Meter Klasse: Tuttlingen - Bonndorf Kirche - Altensteig Kirche - Klippeneck/Hummelsberg. Aufgabengröße: 182 Kilometer. 1. Markus Schweizer (LSV Schwarzwald) 385 Punkte, 2. Volker Herzog (LSV Schwarzwald) 377 Pkt, 3.Tijl Schmelzer (LSV Viersen) 371 Pkt, 15. Martin Wirsch (SFG Singen-Hilzingen) 301 Pkt. Gesamtwertung 18 Meter Klasse: 1. Tijl Schmelzer (LSV Viersen) 1. 720 Punkte, 2. Volker Herzog (LSV Schwarzwald) 1.635Pkt, 3. Steven Raimond (GeZC) 1.622 Pkt, 4. Markus Schweizer (LSV Schwarzwald) 1.573 Pkt. 5. Martin Wirsch (SFG Singen-Hilzingen) 1.527 Pkt. Tageswertung Offene Klasse: Klippeneck - Neustadt Brücke - Nagoldtalsperre - Klippeneck/Hummelsberg. Aufgabengröße: 175 Kilometer. 1. Blum & Schütz (Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar) 377 Punkte, 2. Kilian Tenorth (LFV Bottrop) 376 Pkt, 3. Markus Full (FLG Werdenfels) 360 Pkt, 5. Joachim Hirt (LSV Schwarzwald) 277 Pkt. 7. Frank Moebbeck (SFG Spaichingen-Aldingen) 234 Pkt. Gesamtwertung Offene Klasse: 1. Blum & Schütz (Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar) 1.629 Punkte, 2. Markus Full (FLG Werdenfels) 1.471 Pkt, 3. Kilian Tenorth (LFV Bottrop) 1.467 Pkt, 6. Frank Moebbeck (SFG Spaichingen-Aldingen) 1.324 Pkt, 7. Joachim Hirt (LSV Schwarzwald) 574 Pkt. Tageswertung Doppelsitzer Klasse: Rottweil - Kirnbergsee - Altensteig Kirche - Klippeneck/Hummelsberg. Aufgabengröße: 162 Kilometer. 1. Koch & Gerster (SG Lenzburg) 374 Punkte, 2. Stefan Kessler & Peter Kluge (FGWH) 373 Pkt, 3. Dieter Höckh (Herrenberg) 339 Pkt, 4. Sascha Costabel & Marcel Unmuth (LSV Schwarzwald) 338 Pkt. Gesamtwertung Doppelsitzer Klasse: 1. Kevin Dilger & Christoph Hausmann (FSV Nürtingen) 1.637 Punkte, 2. Koch & Gerster 1.633Pkt, 3. Sascha Costabel & Marcel Unmuth (LSV Schwarzwald) 1.623 Pkt.