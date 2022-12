Person muss mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Die Aldinger Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in die Steigstraße gerufen worden. Der Bewohner eines Hauses hatte etwas auf dem Herd vergessen, was eine Rauchentwicklung zur Folge hatte, berichtet Kommandant Gerd Borchert auf Nachfrage. Die Person musste wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, so der Kommandant weiter.

Insgesamt waren 30 Leute der Feuerwehr Aldingen mit vier Fahrzeugen sowie die Drehleiter aus Spaichingen im Einsatz. Dieser war „für uns recht schnell erledigt“, wie Borchert am Sonntagnachmittag mitteilt. Löschmaßnahmen seien keine notwendig gewesen. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung gut durch.