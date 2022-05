Pedelec-Sicherheitstraining ab 60plus

Sie sind schnell, umweltfreundlich und bringen uns bequem ans Ziel. Pedelecs werden in allen Altersgruppen immer beliebter. Bei einem rund vierstündigen Training aus Theorie und Praxis können Senioren in Denkingen den sicheren Umgang unter Anleitung von erfahrenen Trainern üben.

Trainingsinhalte in der Theorie sind die Vermittlung einschlägiger Straßenverkehrsvorschriften, die Nutzung eines Fahrradhelms und dessen richtige Tragweise, die Ausstattung eines verkehrssicheren Fahrrades sowie allgemeine technische Informationen zum Pedelec.In der Praxis trainieren die Teilnehmer dann die richtige technische Handhabung und die Einstellung der Sattelposition, Lenkerhöhe und Bremsen, Anfahr- und Anhalteübungen sowie das Fahren in der Gruppe.

Das Training leitet Polizeihauptmeister Holger Jauch am Freitag, 13. Mai, von 13 Uhr bis 17 Uhr an der Mehrzweckhalle in Denkingen. Da die Teilnehmerzahl auf 14 Personen begrenzt ist, ist eine Anmeldung im Bürgerbüro erforderlich unter der Telefonnummer 07424 / 970 60.