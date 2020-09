Nachdem die Feuerwehr Aixheim (Feuerwehr Aldingen, Abteilung Aixheim) nach langem Warten nun einen Mannschaftstransportwagen (MTW) erhalten hat, ist dieser vergangenen Donnerstag nach dem Abendgottesdienst von Pater Sabu Palakkal geweiht worden.

Die Aixheimer Feuerwehrleute sind dankbar, so lassen sie wissen, dass Pater Sabu so kurzfristig für sie Zeit gefunden hat. Da aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen in absehbarer Zeit keine Weihe in Verbindung mit einem Fest für die Bevölkerung stattfinden kann, entschlossen sich die Feuerwehrleute, ihr neues Fahrzeug im kleinen Rahmen segnen zu lassen. Im Vorfeld wurden lediglich die Feuerwehrangehörigen über die Weihe informiert, um die Menschenansammlung vor der Kirche so gering wie möglich zu halten.

Das Fahrzeug, das hauptsächlich zum Transport der Mannschaft und kleineren Gerätschaften eingesetzt werde, ersetzt nun den schwarzen Kleintransporter, der in erster Linie von Gemeindemitarbeitern eingesetzt wurde. Der neue MTW verfügt nun, wie auch von Ortsvorsteher Albert Gruler im Anschluss an die Weihe erwähnt, über sämtliche feuerwehrtechnische Zulassungen und steht rund um die Uhr für die Feuerwehr und somit für den Bevölkerungsschutz bereit.

„Mit Gottes Segen für den MTW und auch die Mannschaft, welchen Pater Sabu Palakkal ausgesprochen hat, hoffen wir natürlich wie auch vom Pater erwähnt, auf möglichst wenige Einsätze“, so Abteilungsschriftführer Tobias Dreher. Einen Dank spricht die Abteilung auch den beteiligten Firmen und der Ortschafts- und Gemeindeverwaltung aus sowie den Ortschafts- und Gemeinderäten, die nach der Zuschussbewilligung vom Land, durch ihre Zustimmung die Anschaffung ermöglicht haben.