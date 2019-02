Mit einem Gottesdienst hat der dritte Tag des Ringtreffens bei der Aixheimer Narrenzunft Hans Wuost begonnen. In Anlehnung an den Anlass hielt Pater Sabu eine launige Andacht. Er „würzte“ sie mit kleinen Witzen, wie zum Beispiel der Frage, warum Christus am Ostersonntag zuerst den Frauen erschienen sei. Damit die Nachricht schnell unter die Leute kommt, war die Antwort. Und die erstaunten Gottesdienstbesucher konnten sich das Lachen nicht verkneifen. „Darf man als Christ eigentlich Fasnet feiern?“ Dieser Frage ging der Geistliche auf ernsthafte Weise während des Zeltgottesdiensts nach. Bei der Beantwortung bezog sich Pater Sabu auf den Hirtenbrief, den Paulus an die Korinther schrieb, in dem es heißt, was immer ihr tut, tut es zur Verherrlichung Gottes. In seiner Predigt zielte der Pater erneut darauf ab, den Besuchern des Gottesdienstes zu sagen, dass es in Ordnung sei, ausgelassen zu feiern, solange man Gott dabei nicht aus den Augen verliere. Er bezeichnete es auch als völlig in Ordnung, dass einige der Anwesenden bereits verkleidet kamen.