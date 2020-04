Die Corona-Krise zeigt, wie hilflos die Menschen sind, trotz aller medizinischen und technischen Fortschritte. Trotz dieser schwierigen Zeit wird der Seelsorger der Seelsorgeeinheit Klippeneck Primtal, Pater Sabu, am Sonntag, 5. April, in jeder Gemeinde die Palmzweige vor den Kirchen weihen und segnen.

Als Jesus auf einer Eselin in Jerusalem einzog, geriet die Stadt in Aufregung, die Leute riefen „Hosanna dem Sohne Davids“, schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten ihre Kleider vor ihm aus. Dieser Einzug wird seither Jahr für Jahr in den katholischen Kirchengemeinden gefeiert.

Die Kinder vom Kindergarten, der Schule, und auch viele Erwachsene, beteiligen sich an der Prozession und bringen ihre schmuckvollen Palmen aus Buchs, Efeu, Immergrün, Wacholder und mit Äpfeln und Eiern geschmückt in die Kirche zur Segnung. Später werden die Zweige im Haus verteilt. Sie sollen Mensch und Tier vor Unheil schützen. Früher verteilten die Kinder an Familien, die keine Palmen hatten, Palmbüschele und freuten sich über eine kleine Gabe.

Doch eine ungewisse Zeit fordert Ausnahmen, auch bei der Palmenweihe.

Die Palmen können in den vier Gemeinden der Seelsorgeeinheit, Denkingen, Aldingen, Aixheim und Frittlingen, am Samstagnachmittag vor den Kirchen abgelegt werden. Im Laufe des Sonntagmorgens werden sie von Pater Sabu in Abwesenheit der Palmenhersteller in jeder Gemeinde gesegnet. Am Sonntagnachmittag können die Palmzweige wieder abgeholt werden. Der derzeit gültigen Abstandsregeln müssen auf dem Kirchplatz eingehalten werden, maximal zwei Personen dürfen dort gleichzeitig sein.

Palmsonntag: Wie üblich sonntags während der Corona-Krise werden die Kirchenglocken um 10.15 Uhr zum gemeinsamen Gebet läuten. „Diejenigen, die ihre Palmzweige vor der Kirche nicht stellen können, lade ich zu diesem gemeinsamen Gebet ein“, so Pater Sabu. „Währenddessen bete ich für Sie und segne in meinem Gebet die Palmzweige der ganzen Seelsorgeeinheit. Ich bitte Sie zu Hause, miteinander oder allein, das Vaterunser zu sprechen und danach ein Kreuzzeichen auf ihren Palmenzweig zu machen. Bitte lesen Sie dazu das Evangelium Matth. 21, 1-11.“

Gründonnerstag: Um 19.30 Uhr werden die Glocken geläutet. „Ich bitte Sie, zu Hause entweder eine kleine Andacht zu halten (Gotteslob 675, 3+6-9) oder das Evangelium Joh. 13, 1-15 und Lukas 22,39-46 zu lesen.“

Am Karfreitag werden die Glocken nicht geläutet. Pater Sabu: „Bitte beten Sie um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu entweder einen Kreuzweg GL 683 und 684 oder lesen Sie die Passionsgeschichte Joh. 18,1 – 19,42.“

Karsamstag: Um trotz des Verbots einer Menschenansammlung für die Osternachtsfeier eine mit Menschen gefüllte Kirche zu haben, hat sich Pater Sabu etwas Besonderes ausgedacht:

Er wird alle Familiennamen der Seelsorgeeinheit (egal welcher Glaubensgemeinschaft) auf Zettel schreiben und in der Denkinger St. Michaelskirche auf die Bänke legen. So sind alle

Christen im Geiste bei der Osternachtsfeier anwesend. Um 19.30 Uhr werden die Glocken zur Feier läuten. Währenddessen werden von Pater Sabu die Osterkerzen für die Kirchen gesegnet. „Ihre Osterkerzen daheim werden im Segnungsgebet mit aufgenommen. Bitte sprechen Sie zu Hause das Vater unser und machen Sie danach das Kreuzzeichen auf Ihre Osterkerze, gerade so wie am Palmsonntag. Dazu lesen Sie bitte das Evangelium Matth. 28, 1-10 und sprechen Sie das Apostolische Glaubensbekenntnis GL 3, 4 als Tauferneuerung.“

“Genauso machen wir es auch am Ostersonntag mit der Segnung der Osterspeisen. Um 10.15 Uhr, wenn die Glocken geläutet werden, wird das Segnungsgebet über die Osterspeisen gesprochen. Bitte beten Sie das Vater unser, machen auf den Osterspeisen ein Kreuzzeichen und lesen Sie das Evangelium Joh. 20, 1-18“, so Pater Sabu.

„In allen Kirchen der Seelsorgeeinheit finden Sie das Gebetsheft „Gebet in/mit der Familie“ zum Mitnehmen. Wir bitten Sie von ihm Gebrauch zu machen.“ Zum Beginn des Hausgebets werden die Glocken werktags (auch am Samstag) um 19.30 Uhr und sonntags um 10.15 Uhr läuten.