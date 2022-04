Palmsonntag in der katholischen Kirchengemeinde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Corona-Maßnahmen ein wenig gelockert wurden, strömten am Palmsonntag viele Gottesdienstbesucher und vor allem eine große Schar Kinder mit ihren Palmen in die St. Michaelskirche. Pater Sabu freute sich, endlich wieder eine volle Kirche zu haben, allerdings mit Mundschutz.

Mitten durch die Palmträger zog dann Jesus auf einem Esel sitzend (von zwei Kindern gezogen) unter dem Lied „Jesus zieht in Jerusalem ein“ in die Kirche ein. Auf den Altarstufen jubelten ihm Kinder (angezogene Puppen) mit vielen Palmen zu. Zum zweiten Mal wurde dann nicht die am Palmsonntag übliche Passionsgeschichte vorgetragen, sondern der Lektor erzählte kindgerecht in der fast dunklen Kirche das jeweilige Geschehen nach der Passion von Lukas zu sieben Bildszenen. Dabei wurde jede Szene mit einem Lichtspot angestrahlt. Hierzu dienten unter anderem die Bilder vom Künstler August Blepp in der Apsis der Kirche.

Der Einzug Jesu und das Treffen der weinenden Frauen von Jesus auf seinem schweren Gang, waren im Altarraum mit Figuren dargestellt. Eine Schola vom Kirchenchor mit Dirigentin Ulla Braun sang die entsprechenden Liedtexte dazu. Die meditativen Worte zusammen mit den abgewandelten Evangeliumstexte, die vom Lektor vorgetragen wurden, hinterließen bei den Gottesdienstbesuchern und vor allem bei den atemlos lauschenden Kindern einen tiefen Eindruck. Bei den Fürbitten wurde in vielfältiger Weise auch an die Menschen und den Krieg in der Ukraine gedacht.

Nach diesem etwas anderen Palmsonntag-Gottesdienst wurden auf dem Kirchplatz die bunten und reichgeschmückten Palmen allgemein bewundert. Besonders die Palmen der diesjährigen 22 Erstkommunikanten waren besonders bemerkenswert.