orstand der Franziskus-Stiftung legt sein Amt nieder

Der langjährige Vorstand der Stiftung St. Franziskus, Hubert Bernhard, legt sein Amt nieder. Er ist seit der Gründung der Stiftung dabei.

Bernhard kam 1991 nach Heiligenbronn, um dort als Vorstand gemeinsam mit Norbert Rapp die gerade erst gegründete Stiftung St. Franziskus aufzubauen. Die Stiftungsgründung war damals notwendig, da die kleiner werdende Klostergemeinschaft der Heiligenbronner Franziskanerinnen die wachsenden sozialen Aufgaben auf eigene Beine stellen wollte. Am Anfang hatte die Stiftung 340 Mitarbeiter. Heute sind es 2400.

Nach fast 30 Jahren legt Bernhard am 31.07.2020 sein Amt als Vorstand nieder und übergibt die Leitung der Stiftung an seine Vorstandskollegen Stefan Guhl und Thorsten Hinz.

Bernhard war vor seinem Amt als Experte für Verwaltungsfragen und Steuerrecht im Bischöflichen Ordinariat Rottenburg tätig. Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Norbert Rapp, der 1992 zur Stiftung kam, stellte er die Verwaltung und Facharbeit auf neue Grundlagen.

In der Arbeit der Stiftung lag der fachliche Schwerpunkt zunächst fast ausschließlich bei Angeboten für Menschen mit Behinderungen, insbesondere für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen. Im Jahre 1998 begann die Ausweitung auf Angebote der Altenhilfe. Neben der Behindertenhilfe ist die Altenhilfe mittlerweile zu einem gleich großen Aufgabengebiet angewachsen.

1999 schloss sich der Kreis zur einstigen Heiligbronner Klostergründung 1857: Die Stiftung knüpfte mit der Übernahme des Kinderheims im Franziskusheim Schwenningen an die Hilfen für bedürftige Kinder an, die Klostergründer David Fuchs einst ins Leben gerufen hatte. Aus dem Kinderheim wurde ein Familienzentrum mit weiteren wachsenden Angebotsfeldern in der Kinder- und Jugendhilfe – heute das dritte große Aufgabenfeld der Stiftung.

In einem Festakt am Mittwoch verabschiedete der Stiftungsrat Bernhard feierlich aus seinem Amt und dankte ihm für sein langes und verdienstvolles Engagement zum Wohle der Menschen. Der Stiftungsrat ist das höchste Aufsichtsgremium der Stiftung, das neben drei Vertretern der Klostergemeinschaft mit weiteren Persönlichkeiten des gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens besetzt ist.

„Ohne die Ausdauer und vor allem finanzpolitische Klugheit von Hubert Bernhard würde die Stiftung heute nicht dort stehen, wo sie steht – nämlich auf fachlich und wirtschaftlich soliden Fundamenten, die von Corona vielleicht berührt, aber nicht erschüttert werden können,“ so die Vorsitzende des Stiftungsrats, Frohmut Jacob. Sie dankte Hubert Bernhard für seine Tätigkeit und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute und Gottes Segen.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Verabschiedung nur in einem kleinen Rahmen statt.