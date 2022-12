Ohne Lothar Lohmüller gäbe es keinen Denkinger Albabtrieb

Mit der Verleihung der Verdienstmedaille würdigt die Gemeinde Denken das bürgerschaftliche Engagement von Lothar Lohmüller. Der Schäfer und die gesamte Familie Lohmüller haben es ermöglicht, dass die Gemeinde alle drei Jahre den Denkinger Albabtrieb durchführen kann – ein Großereignis, das als eines der größten landwirtschaftlichen und kulturellen Volksfeste in der Zwischenzeit landesweit bekannt ist.

Inzwischen wurde der Name „Denkinger Albabtrieb“ als Marke geschützt, erläuterte Bürgermeister Rudolf Wuhrer bei der Feier in der Scheune des Bürgerhauses.

1988 ins Leben gerufen

1988 hat der Gemeinderat die Verdienstmedaille der Gemeinde Denkingen ins Leben gerufen, um so Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich auf kommunalpolitischem, wirtschaftlichem, sozialem, sportlichen oder auf kulturellem Gebiet besondere Verdienste erworben haben, auszuzeichnen.

Der Kreis wurde allerdings auf zehn lebende Personen begrenzt. Auf einen gemeinsamen Antrag von Bürgermeister und den beiden Stellvertreter Jürgen Thieringer und Achim Lewedey hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, an Lothar Lohmüller die Verdienstmedaille zu verleihen.

Aussicht auf die nächste Generation

Der 1954 geborene Geehrte hat als Schäfermeister den elterlichen Betrieb auf dem Rosenhof auf Gemarkung Denkingen übernommen. Diesen bewirtschaftet er zusammen mit seiner Familie und seinem Nachfolger, dem Sohn Oliver Lohmüller. Enkel zur weiteren Fortführung des Betriebes stehen bereits an.

Lothar Lohmüller engagiert sich nicht nur beim Albabtrieb ehrenamtlich mit großem Einsatz, sondern schon bei den Vorbereitungen und Organisation des Dorffests.

Würdevolle Ruhe

Der Albabtrieb ist für viele Besucher die Gelegenheit, einmal hautnah mit einer Schafherde in Berührung zu kommen. Es sei immer wieder beeindruckend, mit welcher würdevollen Ruhe die Besucher auf die Schafherde reagieren, so Bürgermeister Wuhrer in seiner Laudatio.

Die Schäferei leiste einen unersetzlichen Beitrag zum Erhalt von Natur und Landschaft. Gerade auch sogenanntes „Unland“, das für die moderne landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet ist, würde ohne die Schafhaltung durch Verbuschung seinen hohen ökologischen Wert für Flora und Fauna verlieren, sagte Wuhrer. Die Schwäbische Alb mit ihren Wachholderheiden und der weithin offenen Landschaft wäre ohne die über viele Jahre gepflegte Schäferei der Familie Lohmüller und anderer in weiten Teilen zugewachsen und verwaldet.

Lohmüller bildet aus

Die Schäferei Lohmüller ist zudem noch einer der wenigen Ausbildungsbetriebe im Land.

Für interessierte Bürger, Kindergartenkinder, Senioren und Schulklassen hat die Familie Lohmüller ihren Betrieb stets offen gehalten. Auch viele Politiker haben die Schäferei besucht, um sich von der Bedeutung der Schäferei zu informieren. Lohmüller könne stolz auf seiner Lebensleistung blicken. Sie war aber sicherlich nur unter Mithilfe der Familie möglich, so der Bürgermeister.

In kurzen Worten bedankte sich dieser für die große Auszeichnung. Er sei bemüht, zusammen mit seiner Familie all das bisher Geleistete weiter zu führen.