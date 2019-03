OGV Frittlingen hat ein zweites Ehrenmitglied

Bereits zum 17. Mal hat Dietmar Häußler als Vorsitzender eine Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Frittlingen geleitet. Am Freitagabend im „Paradies“ gab er dabei Rechenschaft über das vergangene Vereinsjahr.

Das gute Wetter brachte reichlich Früchte aller Art im Vereinsgarten, so dass manche Bäume unter der Last sogar zusammenbrachen. Immer mittwochs trafen sich die Ausschussmitglieder, um den Vereinsgarten sowie Beete und Bäume in der Gemeinde zu pflegen. Der Anbau an die Gärtnerstube wurde fertiggestellt und die Datenschutzverordnung umgesetzt. Ein Schnittkurs im Januar, das Sommerfest im Juli und der bunte Herbstgarten kamen gut an bei den zahlreichen Besuchern.

Schriftführerin Ilona Roos informierte über weitere Veranstaltungen wie einen Vortrag über Terrassengestaltung, einen Gärtnerkurs für Kinder, den Vereinsausflug zur Landesgartenschau, das Kinderferienprogramm, das Mosten mit Vorschülern, einen Spieleabend und eine italienische Gartenecke.

Bedingt durch die Investition für den Anbau war der Kassenbericht von Gertrud Hipp negativ. Bürgermeister Dominic Butz bedankte sich für das umfangreiche Angebot des Vereins. Man sehe im blühenden Vereinsgarten die geleistete Arbeit.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Zusammen mit Lotte Jelicic vom Kreisverband, die das Programm des Kreises für Kinder vorstellte, konnten langjährige Mitglieder geehrt werden. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden Manuela Bacher, Elke und Ralf Härtle, Gunther Häußler, Sibylle und Thomas Kloss, Werner Landsee, Arno Mauch, Michael Schwarz und Frauke Wenzler mit dem bronzenen Bäumchen geehrt. Das Bäumchen in Silber für 25 Jahre erhielten Josef Bader, Veronika Braun, Roswitha Graf, Rosa Krüger, Josef Roth, Ewald Seifried, Norbert Seifried, Elvira Weber und Elisabeth Zepf.

Das Goldene Bäumchen für 40 Jahre ging an Josef Huber und Gottfried Ulmschneider. Den goldenen Apfel mit Silberkranz für 25 Jahre Funktionstätigkeit erhielten Hermine Häring und Dietmar Häußler.

Eine besondere Ehrung erhielt Gerhard Seifried mit dem goldenen Apfel mit goldenem Kranz. Als erst zweites Mitglied wurde er damit zum Ehrenmitglied ernannt, da er sehr aktiv beim Bau des Gartens mitgeholfen hat.

Dieses Jahr, so Häußler, soll neben Instandsetzungsarbeiten im Garten auch ein Konzept erstellt werden, welche der in die Jahre gekommenen Obstbäume ausgetauscht werden sollen. Man wolle den Verein auch zukunftsfähig machen und die anfallenden Arbeiten besser aufteilen. Ein Problem sei, dass kaum mehr einer Obstbäume schneiden könne. Wegen des Kreismusikfestes falle das Sommerfest dieses Jahr aus, es gebe aber am 20. Juli eine Gartenparty.