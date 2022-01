Offenes Impfen am Samstag bei der Firma Sauter

Die Firma Sauter Drehteile in Aldingen lädt alle zur nächsten Impfaktion in die Heerstraße 25 am Samstag, 8. Januar, von 10 bis 17 Uhr ein. Auch dieses Mal ist die Aktion aus einer Partnerschaft der Firma Sauter Aldingen, der Gemeinde Aldingen und dem Team von Dr. Dr. Weise aus Tübingen entstanden. Geimpft wird wieder in den Produktionshallen und ohne Termin. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit allen drei bekannten Impfstoffen angeboten. Bei Johnson&Johnson wird bereits ab drei Monaten nach der Impfung geboostert. Bereits im Dezember hatte die Firma – zunächst für ihre Mitarbeiter, aber auch interessierte Gäste – eine sehr erfolgreiche Impfaktion angeboten. (sz) Foto: Gemeinde Aldingen