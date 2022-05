Obst- und Gartenbauverein bietet Gärtnerkurs für Kinder an

Der Obst- und Gartenbauverein Denkingen lädt am Samstag, 21. Mai, zu einem Gärtnerkurs für Kinder ein. Eingeladen sind Kinder ab sechs Jahren, jüngere in Begleitung eines Erwachsenen. Der Kurs beginnt um 13.30 Uhr im Bürgerhaus und geht bis 16 Uhr.

Mitzubringen sind laut Veranstalter insbesondere ein Taschenmesser und eventuell ein Getränk. Nach einer kurzen kindgerechten Einführung dürfen die Kinder selbst loslegen und aus einer Auswahl an Saatgut, Gemüse- und Blumensetzlingen säen, pikieren und pflanzen. Am Ende des Kurses gehen die Kinder mit einem gefüllten Kistchen nach Hause, um dort die Pflänzchen weiterhin zu hegen und pflegen, bis sie erntereif sind.

Als passendes Werkzeug schnitzt sich jedes Kind einen eigenen Pikierstab. Außerdem wird den Kindern gezeigt, wie man Ableger von Pflanzen nimmt und sie so vermehren kann. Damit jedes Kind auch daheim noch weiß, was in den mitgebrachten Töpfchen alles keim und wächst, werden zum Schluss Etiketten gebastelt. Für den Kurs sollten die Kinder in der Lage sein, mit einem Messer umzugehen oder von einem Erwachsenen begleitet werden.