Obst aus eigenem Garten

Wer Obst aus dem eigenen Garten essen möchte, der muss auch etwas für seine Bäume tun: Am 19. März fand unter der Regie der Gartenfreunde Aldingen wieder ein gut besuchter Baumschneidekurs in der Obstbaumanlage der Firma Oberist statt.

Den Interessierten wurden Tipps und Wissenswertes zu den Obstgehölzen vermittelt. Wichtig hierbei ist, zu beachten, dass Obstbäume langlebig sind und dabei nicht nur unter Einwirkung des diesjährigen Wetters stehen, sondern auch unter den Nachwirkungen der Witterung vergangener Jahre. Um uns in das Verhalten der Obstgehölze hineindenken zu können, müssen wir etwas über ihr Leben wissen.

Ihr Wachstum und ihre Fruchtbarkeit unterliegen vielfältigen Gesetzmäßigkeiten. Diese wollen wir ausnutzen oder beeinflussen, zum Beispiel durch den richtigen Schnitt, um jedes Jahr viele und gute Früchte zu ernten.

Grundsätzlich stehen wir vor der Frage, ob wir uns in Zukunft Obstbau in den Gärten leisten können und wollen, oder ob wir uns auf reine Wohngärten und öffentliches Grün beschränken und den Bedarf an Früchten ausschließlich auf dem Markt oder im Supermarkt decken wollen.

Die Beschäftigung mit den Obstbäumen sorgt für einen gesunden Ausgleich zur täglichen Arbeit im Einklang mit den Wohngärten. Hier kann im ganz privaten Bereich alljährlich das Wunder vom Erwachen der Natur, vom Wachsen, Blühen, Fruchten, Reifwerden und Vergehen erlebt werden, was gerade für junge Familien mit Kindern bereichernd ist.

Das Gartenteam der Gartenfreunde Aldingen zeigt mit fachmännischem Wissen, seit Jahrzehnten den Umgang mit Gehölzen aller Art. Kommen Sie auf uns zu, wir unterstützen Sie gerne!