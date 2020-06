„Oberziel ist und bleibt, dass Balgheim eigenständig bleibt“

Die sprichwörtlichen „100 Tage“ der Amtszeit des neuen Balgheimer Bürgermeisters Nathanael Schwarz, an denen man sonst gewöhnlich eine erste Zwischenbilanz zieht, wären Anfang April gewesen. Aber damals, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, hätte Nathanael Schwarz kaum Zeit und wohl auch keinen Kopf für ein Interview gehabt. Nun hat unser Redaktionsmitglied Frank Czilwa mit ihm über seine erste Erfahrungen im Amt gesprochen.

Ein großer Teil ihrer bisherigen Amtszeit stand ja unter dem Zeichen von Corona. Wie hat das Ihre Arbeit bestimmt?

Weil Balgheim ein sehr aktives Vereinsleben hat, habe ich mich am Anfang mit den Vereinen zusammengesetzt. Wir haben in Absprache und im Einvernehmen miteinander Veranstaltungen abgesagt, auch als es rechtlich noch gar nicht notwendig war. Ich habe Anfangs auch ein Infoblatt für unsere Unternehmen zum Thema Corona zusammengestellt, und ich habe deutlich gemacht, wenn Probleme auf einen zukommen, frühzeitig auf die Gemeinde zuzukommen, um eine Lösung zu finden, sofern die Gemeinde etwas dazu beitragen kann. Aber wir haben die Corona-Zeit bisher gut in Balgheim überstanden. Wir hatten ja nur einen bestätigten Fall.

Aber?

Das große Manko für mich persönlich war, dass all die Schulungen und Fortbildungen, die ich machen wollte, ausgefallen sind. Die ersten werden jetzt langsam nachgeholt. Das Gute ist, dass das jetzt alles per Webcam und Videokonferenzen läuft. Die meisten Schulungen wären ja in Stuttgart oder Freiburg gewesen, und das hätte mich zusätzliche zwei Stunden im Auto gekostet. So bin ich jetzt nur einen Nachmittag lang damit beschäftigt. Insofern hat das für den Arbeitsablauf was Gutes gehabt.

Was hat außer Corona noch Ihre Arbeit in den letzten Monaten bestimmt?

Für meine Arbeit war es ganz zu Anfang die Einrichtung der neuen Homepage der Gemeinde, wo wir jetzt kurz vor der Veröffentlichung stehen. Da haben wir auch einen Fotowettbewerb ausgeschrieben. Die Person, die die Homepage bisher gemacht hat, hat gesagt, sie macht es noch ein halbes Jahr. Da musste ich schnell in Aktion treten. Ein weiteres Thema waren die beiden Baugebiete, die wir im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben, und die Vergaberichtlinien für Bauplätze. Die neue Rechtssprechung hat ja die bestehenden Vergaberichtlinien vieler Gemeinden kritisch gesehen.

Fragen Sie auch noch gelegentlich Ihren Vorgänger Helmut Götz um Ratschläge oder Tipps?

Er ist ja zum Glück noch weiter ein Bürgermeister-Kollege und zwar in Mahlstetten. Gerade, wenn es um historische Informationen oder die Vergangenheit geht, habe ich schon gerne bei ihm nachgefragt. Aber ich habe auch super gute Mitarbeiterinnen hier im Rathaus. Das ist sehr viel wert. Jede Einzelne in Gold aufzuwiegen, wäre noch zu wenig wert.

Wie werden Sie von den Balgheimer aufgenommen – nicht nur als neuer, sondern auch als relativ junger Bürgermeister?

Da wird kein Unterschied gemacht. Wir sind ja schon Anfang letzten Jahres nach Balgheim gezogen und von daher schon relativ gut angekommen. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da wegen meines Alters ein Unterschied gemacht würde.

Sind die Balgheimer ihrem neuen Bürgermeister gegenüber offen?

Ja, doch, doch. Die Balgheimer, die sind sehr offen einem gegenüber, wenn man es denn will. Die nehmen einen an und kommen mit Anregungen und Tipps auf einen zu. Und wenn man dann noch bei ihnen nachfragt, erfährt man auch Dinge, die man nur aufgrund jahrelanger Erfahrung weiß. In der gegenwärtigen Lage ist es natürlich schwieriger, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Aber wenn ich am Wochenende mit meiner Tochter spazieren laufe, dann kommt es schon vor, dass man mit den einen oder anderen auch spricht.

Was sind ihre wichtigen Ziele für die Zukunft?

Allergrößtes Oberziel ist und bleibt, dass Balgheim eigenständig bleibt und sich weiterentwickeln kann, und was für Förderungen möglich sind für die Weiterentwicklung von Gewerbe und Wohnraum. Und dass wir in Zukunft allen Gewerbebetrieben eine Glasfaserversorgung in der Gemeinde bieten können. Und dann ist da natürlich das Dauerthema Umgehungsstraße und was wir für Balgheim als beste Lösung durchsetzen können.

Was wäre denn die beste Lösung für Balgheim?

Es kommt drauf an, wen Sie fragen. Ich persönlich bin kein Freund von Schwarz-Weiß-Denken. Man muss einen Konsens finden, damit man alle mit ins Boot nehmen kann. Für Balgheim ist ein Thema ja der hohe Flächenverbrauch. Jetzt ist auch die vom BUND vorgeschlagene Lösung im Spiel, die Trasse eng an der Bahnlinie entlang zu führen. Es muss geprüft werden, ob das eventuell eine ordentliche Lösung für Balgheim darstellt. Wichtig ist auch, dass man jetzt wieder mit Spaichingen gemeinsam nach Lösungen suchen kann, und nicht der eine und der andere für sich nach Lösungen sucht. Aktuell ist ja die B 14 fast eine Umgehungsstraße für Balgheim, weil sich die Gemeinde vor allem in eine Richtung entwickelt hat.

Das hört sich jetzt so an, als sei die Umgehung nicht das dringlichste Thema für Balgheim ...

Wir brauchen sie nicht zwingend. Mit Sicherheit wäre es für den einen oder anderen schön, und auch städtebaulich wäre es gut, um die aktuelle B 14 aufzuwerten für die Wohnbebauung. Aber zwingend notwendig ist die Umgehungsstraße aus meiner Sicht nicht.

Bleibt Ihnen in dem Job als Bürgermeister eigentlich noch genug Zeit für die Freizeit?

Also, corona-bedingt sind ja viele Abendtermine ausgefallen. Von daher habe ich definitiv mehr Zeit gehabt. Aber ich habe mir auch vorher schon die Zeit genommen, wenn möglich mittags nach Hause zu gehen und mit Frau und Tochter Mittag zu essen. Bei zweihundert Metern Laufdistanz ist das auch kein Problem. Und auch am Abend bleibt noch ausreichend Zeit für ausgleichenden Sport. Das Schöne ist, dass man ein Stück weit selbst über seine Zeit verfügen kann. Ich bin das ja aus meiner Selbstständigkeit heraus gewohnt.