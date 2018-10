Vor dem traditionellen Literarischen Kehraus am Martinisonntag lädt die Kunststiftung Hohenkarpfen zu einer Blauen Stunde in der laufenden Ausstellung „Julius Herburger – Natur zum Bild umformen“ ein. In der laufenden Herbstausstellung des Kunstmuseums Hohenkarpfen sind neben Gemälden und Zeichnungen des Malers und Graphikers Julius Herburger treffende und humorvolle Karikaturen zu sehen, die auch den literarischen Witz des oberschwäbischen Künstlers verraten.

Schon seine frühesten Werke weisen Herburger als avantgardistischen Vertreter der Neuen Sachlichkeit aus. Sein Frühwerk steht in einem spannenden Konnex mit führenden Vertretern der europäischen Avantgarde der 1920er Jahre. Sein Werk entwickelte sich von der Neuen Sachlichkeit hin zum Expressiven Realismus und umfasst neben Portraits, Stillleben und Karikaturen zahlreiche Landschaften, insbesondere vom Bodensee und aus Oberschwaben.

Eine Auswahl aus Herburgers Gedichten, Briefen und Aufzeichnungen wird in der Blauen Stunde am Freitag, dem 19. Oktober um 16 Uhr im Kunstmuseum Hohenkarpfen zu hören sein. Einen persönlichen und familiären Einblick wird Professor Dr. Friedrich Weller geben, der mit einer Nichte Herburgers verheiratet ist. Aus dem literarischen Werk Herburgers werden Frau Schliemann und Stiftungskustos Mark R. Hesslinger M.A. vortragen.