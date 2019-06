OB-Kandidaten stellen sich in den Ortsteilen vor

Nach offizieller Feststellung des Wahlausschusses treten drei Kandidaten für die OB-Wahl in Schramberg am 7. Juli an. In den nächsten Tagen stellen sie sich in offiziellen Veranstaltungen in den Ortsteilen vor – neben Amtsinhaber Thomas Herzog und Dirk Caroli kandidiert auch Dorothee Eisenlohr, die in Spaichingen wohnende Geschäftsführerin der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WiföG).

Die Bewerbungen seien alle vollständig und so, dass sie zur Wahl angenommen werden könnten, so der Leiter des Wahlausschusses Jürgen Winter. Eine Zurückweisung von Bewerbungen hatte nicht stattgefunden.

Amtsinhaber Thomas Herzog hatte als erster Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. Nachdem sich lange Zeit nichts getan hatte, kamen mit Dorothee Eisenlohr und Dirk Caroli weitere Kandidaten hinzu. Eugen Rieble sammelte zwar Unterschriften, bewarb sich aber letztlich doch nicht.

Die Bewerber stellen sich wie folgt vor: Montag, 1. Juli, Festhalle Tennenbronn (Bewirtung KSV Tennenbronn) und Mittwoch, 3. Juli, Kastellhalle Waldmössingen (Vereinsring). Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Schon zuvor war OB-Kandidatin Dorothee Eisenlohr bei Rundgängen und in Diskussionsrunden in den Stadtteilen unterwegs und hatte sich angehört, was den Bürgern unter den Nägeln brennt. „Ich bin überrascht, wie viele Interessierte da waren und wie intensiv diskutiert wurde. Die Veranstaltungen laufen echt gut“, wird Dorothee Eisenlohr im Schwarzwälder Bote zitiert.

Ursprünglich stammt die 37-Jährige aus Hechingen, seit zweieinhalb Jahren lebt sie in Spaichingen. Genauso lange lenkt sie die Geschicke der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg, deren Gesellschafterin neben anderen Städten, Gemeinden und den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar auch die Stadt Schramberg ist.

Nach ihrem Abitur hatte Eisenlohr Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien an der Universität Passau und Internationales Management in den Niederlanden studiert. Studienbegleitend absolvierte sie eine journalistische Ausbildung und bildete sich in systemischer Organisationsentwicklung weiter.

Zu ihrem beruflichen Werdegang gehören laut ihrer Mitteilung Tätigkeiten im Personalmarketing eines mittelständischen Unternehmens und als Freiberuflerin für die Industrie- und Handelskammer Neckar-Alb ebenso wie eine Stelle als Projektleiterin Fachkräftesicherung bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart.

Der 46-jährige Finanzfachwirt Dirk Caroli kommt aus Villingen-Schwenningen, ist dort auch seit 2015 Mitglied der FDP und stellvertretender Kreisvorsitzender sowie Gemeinderat. Gewählt worden war er 2014 allerdings noch über die AfD-Liste. Weil Caroli die Entwicklung der Partei nach rechtsaußen nicht mitmachen wollte, war er 2015 ausgetreten und hatte sich der FDP angeschlossen.