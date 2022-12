Nikolaus kommt mit Rikscha zu Senioren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Spontanität und Einsatzbereitschaft ist in Aldingen eine Selbstverständlichkeit, was folgender Fall aufzeigt.

In den vorigen Jahren gab es in Aldingen einen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. In diesem Jahr war dies leider, aus nicht bekannten Gründen, nicht der Fall. Wie kann man nun den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenzentrums Im Brühl, die sonst jedes Jahr mit großer Begeisterung auf den Weihnachtsmarkt gegangen sind, trotzdem eine vorweihnachtliche Freude machen? Indem man selbst spontan einen Weihnachtsmarkt organisiert.

Gesagt und getan. Harald Efinger, seines Zeichens Vorstandsmitglied des Freundeskreises, organisierte innerhalb von zwei Wochen, gemeinsam mit der Vorstandschaft einen schönen und gelungenen Weihnachtsmarkt vor der Einrichtung. Sehr viele Helfer aus der Umgebung wurden angefragt und waren sofort dazu bereit, mit ihren Möglichkeiten einen Teil beizutragen. Harald Efinger fertigte zum Verkauf wunderschöne Holzdekorationen an und Elmar Öfinger liebevoll gestaltete Weihnachtskrippen. Lina Stoll mit Tochter Monika Kopp und Christa Süßle, beides Mieterinnen des betreuten Wohnen im Seniorenzentrum, backten leckere Weihnachtsbredle, welche bei den Besuchern viel Anklang fanden. Eine Angehörige verkaufte selbst gefertigten Silberschmuck.

Angehörige und ehrenamtliche Helfer übernahmen die Bewirtung mit Glühwein, Punsch, rote Wurst im Wecken und Waffeln. Einrichtungsleiter Ulli Hekeler kam als Nikolaus zusammen mit Knecht Ruprecht alias Patric Marquart auf einer Fahrrad-Rikscha hergefahren und beschenkten die großen und kleinen Kinder. Eine Feuerschale sorgte für heimeliges Licht und Wärme. Die Jugendkapelle des Musikverein und die Musikergruppe „Die Ehemaligen“ spielten weihnachtliche Lieder.

Es konnte ein Reinerlös von 1800 Euro erzielt werden und mit diesem Geld soll der Kauf einer Fahrrad-Rikscha durch den Freundeskreis unterstützt werden. Wir danken allen die zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben.