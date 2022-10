Niko Reith besucht Kinderhaus Leintal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Nimm mich an wie ich bin und sei an meiner Seite, wenn ich dich brauche“ - dieser Leitsatz des Kinderhaus Leintal in Frittlingen ist in allen Ebenen allgegenwärtig.

Die für den deutschen Kita-Preis 2023 nominierte Kindertageseinrichtung mit 110 Kindern sprüht vor Energie und Leben. Dies durfte an diesem Tag auch Niko Reith, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises 55 Tuttlingen-Donaueschingen, persönlich feststellen.

Sei es im Werkraum, in der Bewegungsbaustelle im Flur, oder im schnell inszenierten Kasperltheaterstück. In jeder Ecke herrscht Lebendigkeit und Freude. Auch Frittlingens Bürgermeister Dominic Butz freut sich, die Einrichtung Herrn Reith und seiner Referentin Katja Abt zeigen zu können.

Das Haus hat sich mit seinem offenen Konzept in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Die Kinder stehen dabei im Fokus und können unter anderem durch Teilhabe gemeinsam mit den Erziehern ihre Räume mitgestalten. Auch inklusiv wird gearbeitet und durch das barrierefrei gestaltete Haus sind die Voraussetzungen dafür auch räumlich gegeben. Allerdings fehlen häufig die Integrationsfachkräfte, wie Bürgermeister Butz berichtet.

Nach der Führung durch das Haus erzählt die stellvertretende Leitung Katja Ams im anschließenden Gespräch über die Idee zur Bewerbung für den Kita-Preis 2023 sowie über die Entwicklung der Einrichtung in den vergangenen Jahren. Die angespannte Personalsituation in Kindertagesstätten und mögliche Lösungsansätze waren bei dem Austausch mit dem Landtagsabgeordneten ebenfalls ein großes Thema. „Hier ist es besonders wichtig, nach langfristigen Lösungen zu suchen und nicht nur kurzfristig die Lage durch schnelle Maßnahmen zu entspannen.“ so Reith.

Ob die Einrichtung einen der begehrten Auszeichnungen als Kita des Jahres 2023 erhält, wird sich im Mai 2023 zeigen.