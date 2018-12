Nieselregen vergrault manche Besucher

Mit weniger Besuchern als in den Vorjahren mussten die Veranstalter des vierten Risiberger Weihnachtsmarktes am Freitag zufrieden sein. Der leichte Nieselregen und die nasse Kälte lockten weniger Menschen in den Hof der Landmetzgerei Dreher als gewohnt.

„Wir haben das Wetter schon gespürt, aber die Aussteller waren zum Großteil trotzdem zufrieden“, resümierte Jutta Dreher. Von 17 Uhr an gab es neben kulinarischen Weihnachtsgenüssen auch Obst, Nordmanntannen, Holz-Basteleien und „Allerlei aus Zirbenholz“. La Balanza verkaufte peruanische Handarbeiten.