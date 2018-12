Neun Verletzte bei Unfall auf A 81

Zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Wagen und neun Verletzten ist es am Donnerstag gegen 12.50 Uhr auf der A 81 zwischen Horb und Rottenburg gekommen. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden.

Kurz vor der Ausfahrt Rottenburg in Richtung Stuttgart unterwegs, musste ein Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen aufgrund des dichten Verkehrs stark abbremsen. Einschließlich dieses prallten laut Polizei fünf Autos zusammen. Insgesamt neun Insassen wurden verletzt, jedoch nicht schwer. Mehrere kamen aber vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Ein Rettungshubschrauber sowie drei Rettungswagen waren im Einsatz. Die Autobahn musste in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt werden, so dass es zu einem längeren Rückstau kam. Nachdem die beschädigten Fahrzeuge auf den Seitenstreifen platziert werden konnten und die Rettungsfahrzeuge eingetroffen waren, konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Alle fünf Wagen mussten abgeschleppt werden. Der genaue Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Er ist jedoch laut Polizei beträchtlich.