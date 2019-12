Neulinge der Schiedsrichtergruppe Tuttlingen sind fast nur Jugendliche

Die Fußball-Schiedsrichtergruppe Tuttlingen hat Zuwachs bekommen. Vom jüngsten Neulingskurs haben 13 von 14 Teilnehmer die Prüfung bestanden und können in Zukunft Fußballspiele leiten.

In sieben Lehreinheiten und einer Doppeleinheit wurden die Teilnehmer von den beiden württembergischen Schiedsrichter-Lehrwarten Benny Butz (Rottweil) und Horst Ebel (Tuttlingen) auf die Schiedsrichterei vorbereitet. Von der Schiedsrichtergruppe Tuttlingen war es der stellvertretende Obmann, Christian Hafner, der den Kurs unterstützte.

Obmann Nenad Popovic war am Ende des Neulingskurses über die Altersstruktur nicht glücklich. „Mit einem Altersdurchschnitt von 15,1 Jahren fehlen mir nach wie vor die Altersgruppen von Schiedsrichtern, die Sonntag für Sonntag die Verbandsspiele der Aktiven leiten sollten“, so Popovic. Ein Lob hatte der Obmann für die Verantwortlichen der beiden Vereine, SC 04 Tuttlingen und FV 08 Rottweil, parat, die durch ihre Anmeldungen (fünf und drei) dafür sorgten, dass der Kurs überhaupt stattfinden konnte. „Es ist schon eine Minute nach zwölf“, sagte Popovic. Für ihn haben die Vereine in den angrenzenden Bezirken die Not verstanden und dem Schiedsrichter-Schwund durch gut belegte Neulingskurse entgegen gewirkt. „Es kann durchaus die Zeit kommen, dass die Vereine in unserem Bezirk ohne Schiedsrichter auskommen müssen und dann am Samstag und Sonntag ihre Spiele selbst pfeifen.“ Folgende Anwärter haben ihre Prüfung bestanden: Johannes Riegger, Argtin Idrizi, Fabian Büchler, Immer Idrizi und Max Walter Max (alle SC 04 Tuttlingen), Jonny Dosch, Mike Anselm und Denniel Fink (alle SpVgg Aldingen), Marc Dallmann (SV Gosheim), Timo Schwarz (TV Wehingen), Muzaffer Elkün (SpVgg Trossingen) sowie vom FV 08 Rottweil Filip, Fabian und Diogo Rajic.