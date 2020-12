Neues Rottweiler Gefängnis wird „multifunktional“

Er ist satte 373 Seiten dick und ebnet den Weg für 500 dringend benötigte neue Haftplätze im Südwesten: Der Bebauungsplan für den Neubau der Justizvollzugsanstalt in Rottweil steht, den der Rottweiler Gemeinderat am Mittwoch, 9. Dezember, endgültig beschließen soll. Fünf Jahre sind seit dem Bürgerentscheid für die JVA inzwischen vergangen.

Auf einen Rückblick zum Thema Gefängnisneubau verzichtete die Verwaltung in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses in der vergangenen Woche: Das hätte den zeitlichen Rahmen gesprengt. Denn schließlich drehte das Land bei der Standortsuche für die neue JVA einige Runden, bis das „Esch“ in Rottweil schließlich endgültig feststand. Oberbürgermeister Ralf Broß erinnerte nur kurz daran, wie Rottweil letztlich durch den ablehnenden Bürgerentscheid in Tuningen wieder ins Rennen kam.

Nach dem positiven Bürgerentscheid in Rottweil beschloss der Gemeinderat im September 2015 die Aufstellung des Bebauungsplans. Dieser ist jetzt fertiggestrickt und bietet das Korsett, in dem die beim Architektenwettbewerb siegreiche Planung des Büros Obermeyer aus München umgesetzt wird.

Im Zuge der Offenlage der Pläne im August und September sind 17 Stellungnahmen mit Anregungen von Trägern öffentlicher Belange eingegangen. An den Plänen ändert sich durch diese aber nichts mehr. Und – das hob Bürgermeister Christian Ruf hervor – von Bürgern gab es „null“ Einwendungen.

In der „multifunktionalen JVA“ entstehen im Gebiet Esch 500 Haftplätze, davon 30 in einem Freigängerheim, für männliche Untersuchungs- und Strafgefangene. Neben den reinen Unterbringungsgebäuden entstehen in dem 23 Hektar umfassenden Plangebiet eine in die Außensicherung integrierte Torwache, Arbeitsbetriebe, Räume für Bildung, Sport und Freizeit, Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Verwaltungsgebäude. Ein wichtiges Ziel des Bebauungsplans ist die „verträgliche Einbindung in den empfindlichen Naturraum“. Dementsprechend dick ist der Anteil des Umweltberichts im Bebauungsplan. Durch die Eingriffe in die Natur fällt ein Kompensationsbedarf von 326 500 Ökopunkten an. Die zum Ausgleich geplanten externen Maßnahmen sollen mit 371 315 Ökopunkten sogar einen Überschuss bringen.

Zunächst müssen etliche Bäume dem Großprojekt weichen: Im Bereich der Verkehrsfläche und am östlichen Rand wird nun die Rodung von 1500 Quadratmetern Wald vorbereitet. Das erfordert einen „Waldersatz“ von 3000 Quadratmetern, der im Plangebiet gepflanzt wird. Die Freimachung des Baufelds ist auf die Monate Januar und Februar begrenzt, „um die Tötung der Haselmaus zu vermeiden“, wie es im Umweltbericht heißt.

Die Ausschussmitglieder, die den Satzungsbeschluss einstimmig fassten (am 9. Dezember berät der Gemeinderat abschließend), zeigten sich erleichtert. „Es kommt tatsächlich langsam zur Geburt“, meinte FDP-Stadtrat Gerhard Aden mit Blick auf die lange Verfahrensdauer. Reiner Hils (SPD+FFR) fühlte sich etwas an Stuttgart 21 erinnert. Dass es keine Einwendungen von Bürgern gegeben habe sei darauf zurückzuführen, dass das Land hohe Standards zugesichert habe. „Jetzt schauen wir, wie tatsächlich gebaut wird – wir hoffen das Beste.“

Auch für Günter Posselt (CDU) sind die ausbleibenden Einwände aus der Öffentlichkeit ein Zeichen dafür, dass die Anregungen aus der intensiven Bürgerbeteiligung schon eingespeist wurden. Und auch wenn der Landesrechnungshof angesichts der Planungen in Rottweil von „Steuergeldverschwendung“ spreche, so brauche man für solch ein Projekt eben die Akzeptanz in der Bevölkerung. „Wir haben das zu einem guten Ende geführt“, so das Resümee von OB Broß.

Bis zur Inbetriebnahme der neuen JVA ist es allerdings noch ein weiter Weg: Schon zu Beginn des Jahres hatte das Amt Vermögen und Bau Konstanz darüber informiert, dass sich der Zeitplan verschiebt. Ursprünglich war die JVA-Fertigstellung für 2025 geplant. Inzwischen ist von einem Baustart 2022 und der Inbetriebnahme 2027 die Rede. Wer pessimistisch veranlagt ist, könnte unken, dass vielleicht sogar die Landesgartenschau-Eröffnung und der Startschuss in der JVA 2028 in einem Aufwasch gefeiert werden können.

Städtebaulicher Vertrag als zusätzliches Regelwerk

Ergänzend zum Bebauungsplan regelt ein Städtebaulichen Vertrag weitere Punkte zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Rottweil, unter anderem die landschaftsverträgliche Gestaltung der Anlage und Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Natur- und Artenschutzes.

Thomas Steier, Leiter des Amtes Vermögen und Bau in Konstanz, und Bürgermeister Christian Ruf unterzeichneten den Vertrag, dem der Rottweiler Gemeinderat zuvor einstimmig seine Zustimmung erteilt hatte. „Das Vertragswerk ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur neuen JVA“, betont Steier. „Wir sichern damit rechtsverbindlich ab, was durch den Architektenwettbewerb und die Bürgerbeteiligung in das Planungsverfahren eingeflossen ist, aber nicht im Bebauungsplan geregelt werden kann.“ Bürgermeister Christian Ruf, der die Vertragsverhandlungen seitens der Stadt Rottweil geführt hat, unterstreicht: „Es war ein ordentliches Stück Arbeit, aber nun haben wir die Rahmenbedingungen für den Neubau der JVA abgesteckt. Zusammen mit dem Bebauungsplan wird der Städtebauliche Vertrag sicherstellen, dass die Interessen der Stadt Rottweil und ihrer Bürgerschaft beim Neubau gewahrt sind.“

Unter anderem regelt der Vertrag folgende Punkte:

Bereits vor dem Bürgerentscheid sagte das Land Baden-Württemberg eine möglichst landschaftsverträgliche Architektur zu. Der Vertrag regelt nun etwa die Gestaltung der Gebäude und der Außenmauern, die sich farblich an den Kalksteinwänden des Neckartals orientieren, sofern sie von außen sichtbar sind. Bei der Bemusterung der Materialien hat die Stadt ein Mitspracherecht, zudem wurde vereinbart, dass die Oberflächenstruktur der Außenwände und der Außenmauer nicht spiegelnd oder nicht glänzend gestaltet werden.

Weiter räumt das Land der Stadt Rottweil die Möglichkeit ein, den Sportplatz sowie die Turnhalle durch Schulen oder Vereine, die in der Stadt ansässig sind, mit zu nutzen. Auf dem Anstaltsparkplatz werden zudem Stellplätze für Wanderparkplätze durch das Land errichtet und dauerhaft der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Erschlossen wird die neue JVA von der L 424 über die bestehende Straße Richtung Neckarburg. Das Land wird diese Straße auf eigene Kosten ausbauen und bis zur neuen JVA mit einem Fuß- und Radweg versehen. Zudem wird die Straße auf dem „Esch“ Richtung Nordwesten verlegt und zum Sicht- und Artenschutz eine Baumhecke zwischen Straße und Anstalt angepflanzt. Unterhaltungslast, Verkehrssicherungspflicht sowie der Schnee- und Räumdienst erfolgen durch Stadt.

Das Land hat zugesagt, auf eigene Kosten Bushaltestellen zu errichten, um die Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen.

Während der gesamten Baumaßnahmen muss gewährleistet sein, dass das Neckartal als Naherholungsgebiet erreichbar ist.

Bebauungsplan und Städtebaulicher Vertrag enthalten auch umfassende Regelungen zum Natur- und Artenschutz. So verpflichtet sich das Land zur Umsetzung eines umweltschonenden Beleuchtungskonzepts. Im Übrigen regelt der Vertrag, dass das Land Baden-Württemberg die natur- und artenschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen auf eigene Kosten durchführt und mit der Stadt Rottweil abstimmt. Vorgesehen sind beispielsweise eine Dachbegrünung, die Anpflanzung von Gehölzen und Schutzzonen für Fledermäuse im Umfeld der Anlage oder das Anlegen einer Wacholderheide auf Rottweiler Gemarkung.