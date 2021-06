Neues in der Aldinger Buchbox: Bücher über Trossingen, Villingen und Dinos

Die Buchbox in Aldingen wird am Samstag, 26. Juni, wieder mit neuem Lesematerial bestückt. Diese ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher und Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Samstag kommen Bücher über Trossingen, Villingen und Dinosaurier in die Sammlung. Außerdem gibt es Lesenswertes über die Hohner Harmonika, die Matthias Hohner AG oder Die Geschichte der Uhr. Dazu gibt es Bildbände vom Schwarzwald, Stuttgart, Bodensee/Allgäu oder von Erlebnisradtouren Bodensee/Donau. Ein Extraangebot sind rund 70 Hefte Spektrum Wissenschaft zu Sterne und Weltall. Wer diese haben möchte, ruft bitte an.

Bei größeren Mengen, die man in der Buchbox abgeben will, empfiehlt sich ein Anruf. Es sind ständig mehr als 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Bildbände, Kinder- und Jugendbücher vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Man kann hingehen und kostenlos mitnehmen, was interessiert. Wer nicht zum Marktplatz kommen kann, ruft an und das gewünschte Buch oder eine Auswahl wird nach Hause gebracht. In Aldingen ist der Service kostenlos.