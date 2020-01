Neues Feuerwehrauto kommt 2021

Die Frittlinger Feuerwehr hab bei der Hauptversammlung im „Felsen“ auf ein arbeitsreiches Jahr mit rund 90 Terminen, darunter neun Einsätzen, zurückgeblickt. Besonders beschäftigte sie laut Kommandant Kai Landowski die Vorbereitung der Ausschreibung für einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW). Das Fahrzeug ist inzwischen in Auftrag gegeben, doch wird es wohl erst im Frühjahr 2021 ausgeliefert.

Die Feuerwehr Frittlingen besteht derzeit aus 47 Aktiven, elf Kameraden in der Altersabteilung und 16 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr. Für Jugendwart Stefan Braun informierte dessen Stellvertreter Markus Fiedler über die Arbeit mit der Jugendfeuerwehr. Diese nahm neben 18 Proben am Kreiswanderpokal und am Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr teil und organisierte das Kinderferienprogramm. Ein kleines Minus stand im Kassenbericht von Walter Braun.

Bürgermeister Dominic Butz freute sich, dass der MTW endlich auf dem Weg sei, der Feuerwehrausschuss habe gute Vorarbeit geleistet. Die Feuerwehr solle technisch immer auf dem Laufenden sein. Kreisbrandmeister Andreas Narr zeichnete Markus Fiedler und Christian Kiefel für zehn Jahre aktiven Dienst mit der bronzenen Ehrennadel aus, Gerhard Zimmerer, Wilfried Geiger und Klaus Betting für 40 Jahre mit der goldenen Ehrennadel. Wolfgang Bischoff erhielt für 50 Jahre eine Ehrenurkunde. Rene Hermle und Kai Landowski wurden zum Brandmeister befördert, Daniel Klemm zum Hauptfeuerwehrmann und Florian Mauch zum Feuerwehrmann.