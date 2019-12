„Nuscht’ Neues auf Maledetten“? – Doch! Hans-Heinrich Ahlfeld, ehemaliger Bürgermeister von Hausen ob Verena, hat nun seinen kleinen humoristischen Band von Erzählungen aus dem alten Ostpreußen selbst auf CD eingelesen.

Wie bereits das Taschenbuch ist auch das gleichnamige Hörbuch im Trossinger TST-Verlag erschienen. Die kurzen Geschichten – kaum eine ist länger als zwei Minuten – entfalten schlitzohrig, zuweilen ein wenig „anzüglich“ den Mikrokosmos des von Ahlfeld frei erfundenen Ortes Maledetten – irgendwo in Ostpreußen zwischen Königsberg und Allenstein. Ahfeld ist zwar in Buxtehude in Niedersachsen aufgewachsen. Doch hat er den Dialekt, der natürlich nur gesprochen voll wirkt, („Marjällchen, hast dich bekläckert mit et Jälbe vom Äi ...“) und der langsam mit seinen letzten Sprechern ausstirbt, von ostpreußischen Flüchtlingen noch gelernt.