Neuer Frittlinger Gemeinderat geht an die Arbeit

Zur konstituierenden Sitzung hat sich der neugewählte Frittlinger Gemeinderat getroffen. Zuvor tagte jedoch das alte Gremium, um etwaige Hinderungsgründe bei den gewählten Ratsmitgliedern festzustellen. Dabei wurden vier Mitglieder verabschiedet.

Anja Benne und Frank Stier hatten sich nach fünf Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt, Karl Mauch (fünf Jahre) und Ute Merkler (zehn Jahre) verfehlten die benötigte Stimmenzahl. Bürgermeister Dominic Butz bedankte sich bei den scheidenden Räten mit einer Andenkentafel für das Engagement für die Gemeinde. Ute Merkler erhielt zusätzlich die Ehrennadel und Stele des Gemeindetags für zehn Jahre Gemeinderat. Butz bedankte sich beim alten Gremium für die „sehr spezielle, aber erfolgreiche Periode“. Zweieinhalb Jahre war die Gemeinde ohne Bürgermeister, und „der Gemeinderat zog die ganze Zeit an einem Strang“. In rund 60 Sitzungen wurden über zehn Millionen Euro investiert, und nicht alle Entscheidungen seien leicht oder populär gewesen.

Nach Vereidigung der gewählten Räte wurden die Ausschüsse besetzt. Erster und zweiter Bürgermeisterstellvertreter bleiben Raimund Bader und Klaus Roth. Neue Mitglieder im Ausschuss für Bauen, Umwelt und Grundstücksfragen sind Raimund Bader (Stellvertreter Klaus Betting), Klaus Roth (Claudia Schellhorn), Thilo Wenzler (Steffen Wallat), Bernd Häring (Johannes Benne), Claudia Vonier (Cäcilia Fiedler). Dem Ausschuss für Verwaltung und Personal gehören Raimund Bader (Klaus Betting) und Johannes Benne (Steffen Wallat) und bei Bauhoffragen Thilo Wenzler an. Im Ausschuss für Kultur und Sport sind Klaus Betting (Klaus Roth) und Cäcilia Fiedler (Bernd Häring). Den Ausschuss für Familien, Senioren, Jugend und Kinder bilden Johannes Benne (Cäcilia Fiedler), Claudia Schellhorn (Klaus Roth), Bernd Häring (Claudia Vonier) und Steffen Wallat (Klaus Betting). Im gemeinsamen Ausschuss der VG Spaichingen vertreten Bürgermeister Butz (Cäcilia Fiedler), Raimund Bader (Steffen Wallat) und Klaus Roth (Thilo Wenzler) die Gemeinde.

In die Verbandsversammlung Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar wurden Bürgermeister Butz (Klaus Roth), Raimund Bader (Klaus Betting) und Cäcilia Fiedler (Thilo Wenzler) entsandt. In die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwasserreinigung Primtal wurden Bürgermeister Butz (Raimund Bader), Klaus Roth (Thilo Wenzler), Klaus Betting (Bernd Häring)und Steffen Wallat (Claudia Schellhorn) gewählt. Im Schulbeirat vertreten die Gemeinde Bürgermeister Butz (Raimund Bader), Bernd Häring (Johannes Benne) und Steffen Wallat (Cäcilia Fiedler). In der Mitgliederversammlung der Sozialstation Spaichingen/Heuberg wird die Gemeinde durch Bürgermeister Butz (Raimund Bader), Claudia Schellhorn (Claudia Vonier) und Cäcilia Fiedler (Klaus Roth) vertreten. Für den erweiterten Vorstand von MiKaDo wurde Cäcilia Fiedler (Claudia Vonier) bestimmt. Im gemeinsamen Gutachterausschuss wird Thilo Wenzler (Steffen Wallat) die Gemeinde vertreten und die Gemeinderatsprotokolle werden von Raimund Bader (Johannes Benne) und Klaus Roth (Claudia Schellhorn) unterzeichnet.