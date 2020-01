Neuer Chefarzt beginnt am 1.Februar

Die Klinik für Innere Medizin II in der Helios Klinik Rottweil bekommt zum 1. Februar einen neuen Chefarzt. Dr. Wolfgang Heinz wird die Abteilung übernehmen – damit ist die Chefarztriege des Rottweiler Krankenhauses wieder komplett. Der Mediziner war laut einer Pressemitteilung zuletzt als Chefarzt in Stuttgart tätig.

Heinz bringe „umfassende medizinische Expertise“ nach Rottweil mit. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologe und Notfallmediziner sowie Kursleiter der Deutschen Gesellschaft für Notfallsonograhie (DEGUM) für die Gebiete Innere Medizin und Notfallsonographie. Außerdem leitet er den Arbeitskreis Notfallsonografie der DEGUM.

„Ich bin überzeugt davon, dass Dr. Heinz unser ärztliches Führungsteam im Haus ideal vervollständigt und freue mich sehr, dass wir einen so erfahrenen Mediziner für unser Haus gewinnen konnten“, sagt Cornelia Koch, Geschäftsführerin der Helios Klinik Rottweil.

Der 57-Jährige hat in Tübingen und Ulm das Studium der Humanmedizin absolviert und auch das US-amerikanische Examen, ECFMG, abgelegt. Nach erfolgreicher Approbation war Heinz im Marienhospital in Stuttgart tätig, wo er 1997 die Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin abschloss. Anschließend wechselte der gebürtige Stuttgarter an das Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart, legte die Weiterbildung zum Gastroenterologen ab und war dort zuletzt als Leitender Oberarzt der Inneren Klinik I tätig.

Im Krankenhaus Leonberg wurde Heinz laut Mitteilung 2008 als Chefarzt die Verantwortung für die Innere Klinik II übertragen, die er insgesamt sechs Jahre innehatte; seit 2014 war er Chefarzt der Inneren Klinik I am Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart.

Der Mediziner verfüge über die Zusatzbezeichnungen Medikamentöse Tumortherapie, Diabetologie, Infektiologie, Ernährungsmedizin, Suchtmedizin, Palliativmedizin, Internistische Intensivmedizin, Notfallmedizin, Flugmedizin und die Qualifikation zum Leitenden Notarzt. Seit 1992 ist er regelmäßig als Notarzt auf dem Rettungshubschrauber Christof 51 der DRF aktiv