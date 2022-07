Neue Ringer-Wiesel in Dürbheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fünf Jugendringer des SV Dürbheim absolvierten erfolgreich ihre erste ringerspezifische Ringerprüfung, den sogenannten Wieseltest. Bei dieser Prüfung müssen mindestens zehn Ringertechniken im Standkampf und mindestens fünf Techniken im Bodenkampf gezeigt werden.

Neben der namentlichen Nennung der durchgeführten Techniken müssen die Ringer diese sowohl rechts- als auch linksseitig in der Ausführung beherrschen. Gleichzeitig ist diese Prüfung auch die Startberechtigung für Württembergische Landesmeisterschaften. Das Dürbheimer Trainerteam unter der Leitung von Head-Coach Andy Krannich hatte die Talente in den vergangenen Wochen hierauf vorbereitet, so dass die Prüfung schlussendlich von einem lizenzierten Ringertrainer abgenommen werden konnte.

Diese Prüfungsart ist einheitlich im Deutschen Ringerbund (DRB) über alle Landesverbände hinweg aufgebaut. Das Oberziel ist hierbei das korrekte Erlernen der Ringertechniken, sowohl in theoretischer als auch in praktischer Form. Die nächsten Steigerungen, die aktuell auch im SVD-Jugendteam trainiert werden, sind das Ringkampfabzeichen (RikA) in Bronze, Silber und Gold. Insgesamt sind über den DRB 89 Standtechniken und 47 Bodentechniken in diversen Varianten einheitlich definiert und in einen Technikleitbuch strukturiert dargestellt. Wir gratulieren den Ringertalenten und freuen uns, dass sie im Training so fleißig dabei sind.