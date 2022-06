Neue Notenständer für die Bläserklasse der GMS Aldingen

Dank einer großzügigen Spende vom Freundes- und Förderkreis des Museums Aldingen konnte die GMS Aldingen für ihre Bläserklassen neue Notenständer beschaffen. Die Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen 3 bis 6 freuten sich über die Spende der Museumsfreunde. Sofort wurde überlegt, wie das Geld gut investiert werden kann.

Neben Vorschlägen wie „Instrumentenständer für alle“ und „Mikrofone für die Querflöten, weil das so leise Instrumente sind“ waren sich alle einig, dass dringend neue Notenständer gebraucht werden. Die alten Notenständer hatten ausgedient, waren teilweise verbogen und deshalb schwer aufzubauen. Die Begeisterung war groß, als nun die nagelneuen Notenständer geliefert wurden. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich schon auf ihren ersten Auftritt, bei dem sie nicht nur die neuen Notenständer, sondern vor allem ihr Können präsentieren können. Am Samstag, 25. Juni, um 14 Uhr gibt es eine erste Gelegenheit einige Bläserklassenschüler in Kooperation mit dem Musikverein Aldingen beim „Tag der offenen Tür“ der GMS Aldingen zu hören.