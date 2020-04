Neue Kita-Info-App soll Eltern auch digital informieren

Seit diesem Monat informieren Tatjana Geiger und ihr Team die Eltern der Kinderhaus-Kinder mit einer Kita-Info-App. Nachrichten und Termine erhalten die Eltern laut einer Pressemitteilung „kostenlos und ohne lästige Werbung direkt auf ihr Smartphone“.

Kinderhaus spart sich Papier

Der Messenger-Dienst sei bereits in mehr als 1100 Kindertageseinrichtungen im Einsatz, so die Leiterin des Kinderhauses, Tatjana Geiger; und habe sich somit seit einiger Zeit bewährt. Das Leintal-Kinderhaus spare dadurch Papier, Druckerkosten und vor allem Zeit. Davon würden vor allem auch die Kinder profitieren, weil weniger Bürokratie anfalle und so mehr Zeit für pädagogische Arbeit bleibe. Die Kosten für die Kita-Info-App amortisierten sich fast vollständig durch Materialeinsparungen.

Datenschutzrechtlich sicher

Das Team im Leintal-Kinderhaus freue sich, so Tatjana Geiger, über diese „deutlichen Arbeitserleichterungen“. Selbstverständlich ersetze die App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erzieherinnen, das natürlich einen höheren Stellenwert habe. Jedoch helfe die App den Eltern „besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten“ erlebe. Im Vergleich zu anderen Social-Media-Diensten sei die Kita-Info-App „datenschutzrechtlich absolut sicher“. Die Daten würden nicht kommerziell von Dritten genutzt und es würden keine persönlichen Handynummern wie bei WhatsApp-Gruppen preisgegeben.

Erklärvideo soll Benutzung erleichtern

Dieser Service sei für alle Eltern kostenlos und stehe ab sofort zur Verfügung. Für die Eltern gebe es auch ein „Erklärvideo“. Eltern, die ausdrücklich keine App wünschten, könnten sich ohne Mehraufwand alle Informationen und Termine auch per Email zusenden lassen.