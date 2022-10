Neue Bücher in der Buchbox

70 neue Bücher zum Thema Glaube und Religion kommen am Samstagnachmittag, 22. Oktober, ins Regal der Aldinger Buchbox. Darunter seien etwa Wolfgang Beinerts „Das Christentum“, Franz Alts „Jesus – der erste neue Mann“ und Silvia Musterts „Engagiert evangelisch“, kündigen die Verantwortlichen an.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfehle sich jedoch ein Anruf, so die Verantwortlichen. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände und weitere vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt.