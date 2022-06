Neue Bücher in der Aldinger Buchbox

Neue Bücher um den Schwerpunkt Asien und USA gibt es ab Samstagnachmittag, 25. Juni, in der Aldinger Buchbox. Neben Bildbänden von USA, China und Kanada, Naturwunder Asiens, Merianhefte von San Francisco, Florida, Chicago, Hollywood, Peking, Japan und Vietnam, gibt es auch Reiseführer von Kalifornien, Kochbücher: Thaiküche, Indisch vegetarisch, Kochen wie ein Buddha, Das große Buch der chinesischen Kochkunst. Und für die Freunde des Sports: 13 Bände Olympiade,wie beispielsweise 1960 in Rom, 1972 in Sapporo/München oder 1976 in Montreal/Innsbruck. Und für Kinder: Viele neue Sachbücher und Bilderbücher.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles ist kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände und vieles mehr vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt.