Neue Bücher für die Bücherbox

In der Aldinger Buchbox werden am Samstag, 21. Mai, nachmittags viele neue Bücher ins Regal gestellt mit dem Schwerpunkt Tiere und Natur, zum Beispiel Bildbände über Pferde, Ziegen, Katzen, Hunde, Vögel, Insekten und Elefanten, Und für Kinder Bilderbücher über Tiere, auch mit festen Blättern.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände und anderes vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Zurzeit nehmen die Organisatoren gerne Reiseführer, auch ältere, neuere Kinderbücher und Kochbücher an. Die Bücher werden auch angeholt (Aldingen und Umgebung). Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon 7424/84957 (AB), Rita Rechlin, Telefon 07424/85002 (AB).