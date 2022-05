Neue Bücher für die Aldinger Buchbox

In die Aldinger Buchbox werden am Samstagnachmittag, 28. Mai, neue Bücher ins Regal gestellt mit dem Schwerpunkt United Kingdom. Darunter sind ,Bildbände von Irland, Schottland und Australien, Reiseführer von Schottland, England, Irland und London, Kochbücher und Wörterbücher Englisch. Dazu kommen 20 Romane der britischen Schriftstellerinnen Elizabeth George und Minette Walters sowie von Sarah Lark, außerdem 13 Bücher aus der Welt des Fliegens. Für Kinder sind unter anderem Löwenzahn-Abenteuer Luftfahrt, Das große Mikroskopier Buch, Mensch-Natur-Technik, Alles, was ich wissen muss, Durch die weite Welt und Ufos-Urwelt-Ungeheuer dabei. Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen und durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was ihn interessiert, alles kostenlos. Das Regal wird gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424 / 84957 (Anrufbeantworter), Rita Rechlin, 07424 / 85002 (Anrufbeantworter).